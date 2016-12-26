Нескольких погибших при крушении Ту-154 нашли в спасательных жилетах. Минобороны это опровергло
Обновление. В Минобороны России опровергли сообщения о спасательных жилетах на погибших, назвав это «постыдными инсинуациями».
Несколько тел погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море были обнаружены в спасательных жилетах. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает РИА Новости.
Ранее Минобороны отчиталось о найденных 11 телах и более ста фрагментов тел на поверхности воды. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предположил, что остальные погибшие могут находиться внутри фюзеляжа, фрагменты которого нашли на дне моря спустя сутки после катастрофы.
«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.
На борту Ту-154, который разбился недалеко от побережья Сочи 25 декабря, находились 92 человека. Среди них были артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, журналисты и врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Самолет направлялся на базу Хмеймим в Сирию для организации новогоднего концерта.
Причины катастрофы неизвестны. В качестве основных версий называются ошибка пилотов, неисправность, повреждение двигателя или проблемы с топливом.
«Черные ящики» самолета пока не обнаружены. Предполагается, что их удастся найти в киле фюзеляжа, который, как предполагается, ушел на дно в полутора километрах от берега. Сейчас над подъемом обломков работают водолазы.