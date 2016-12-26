Нескольких погибших при крушении Ту-154 нашли в спасательных жилетах. Минобороны это опровергло

Обновление. В Минобороны России опровергли сообщения о спасательных жилетах на погибших, назвав это «постыдными инсинуациями».

Несколько тел погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море были обнаружены в спасательных жилетах. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны отчиталось о найденных 11 телах и более ста фрагментов тел на поверхности воды. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предположил, что остальные погибшие могут находиться внутри фюзеляжа, фрагменты которого нашли на дне моря спустя сутки после катастрофы.