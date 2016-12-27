Очевидец крушения Ту-154 дал показания в пользу версии об ошибке пилотов

Сотрудник береговой охраны, ставший очевидцем крушения самолета Ту-154 в Черном море, дал следствию показания, свидетельствующие в пользу версии об ошибке пилотов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По словам пограничника, после вылета самолет стал не набирать высоту, а «быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку», передает газета. Очевидец рассказал, что самолет летел «на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом», и сравнил положение самолета в воздухе с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Как утверждает свидетель, Ту-154 коснулся хвостом поверхности воды, после чего хвостовая часть отвалилась, а фюзеляж «рухнул в волны и быстро затонул».

«Коммерсант» пишет, что описанная свидетелем ситуация, по мнению экспертов, могла сложиться из-за попытки пилотов «слишком энергично поднять машину вверх», что привело к выходу на закритические углы атаки, потере скорости и подъемной силы.