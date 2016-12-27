Первые данные с «черного ящика» Ту-154 указали на ошибку пилотирования

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Официального подтверждения эта информация не получила.

Обновление. Вечером 27 декабря Минобороны РФ сообщило, что «первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», не уточняя подробностей, передает «Интерфакс».