Первые данные с «черного ящика» Ту-154 указали на ошибку пилотирования

Интерфакс
17:17, 27 декабря 2016
Требует подтверждения

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Официального подтверждения эта информация не получила.

Обновление. Вечером 27 декабря Минобороны РФ сообщило, что «первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», не уточняя подробностей, передает «Интерфакс».

«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства.

Интерфакс
Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи утром 25 декабря. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
27 декабря было объявлено, что все три «черных ящика» самолета найдены, а один из них — поднят на поверхность и отправлен на расшифровку в Москву. По информации «Лайфа», это речевой самописец, и в ходе переговоров в кабине пилоты комментировали работу закрылков.
В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.
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Катастрофа Ту-154