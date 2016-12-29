Сбербанк простит долги погибшим в катастрофе Ту-154

Сбербанк принял решение списать долги погибших в катастрофе Ту-154 российского Минобороны. Об этом рассказал глава Минтранса Максим Соколов, он возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Для погашения кредитов родственникам погибших надо будет подать заявления. Некоторые отделения Сбербанка также будут работать в новогодние праздники для выплаты компенсаций родственникам погибших.

Ранее в страховой компании «СОГАЗ» рассказали, что родственники погибших военных могут рассчитывать на суммы до 7,8 миллиона рублей, а гражданских — до трех миллионов.