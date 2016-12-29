Сбербанк простит долги погибшим в катастрофе Ту-154
Сбербанк принял решение списать долги погибших в катастрофе Ту-154 российского Минобороны. Об этом рассказал глава Минтранса Максим Соколов, он возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.
Для погашения кредитов родственникам погибших надо будет подать заявления. Некоторые отделения Сбербанка также будут работать в новогодние праздники для выплаты компенсаций родственникам погибших.
Ранее в страховой компании «СОГАЗ» рассказали, что родственники погибших военных могут рассчитывать на суммы до 7,8 миллиона рублей, а гражданских — до трех миллионов.
Ту-154 российского Минобороны разбился сразу после вылета из аэропорта Адлер в ночь на 25 декабря. На борту находились 92 человека, самолет перевозил артистов ансамбля имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу) на российскую базу в Сирии.
По словам главы Минтранса, выводы о причинах катастрофы будут сделаны в течение месяца, столько же времени займет идентификация тел погибших. Спасатели подняли из воды 19 тел погибших и 230 фрагментов.
Комиссия рассматривает несколько версий катастрофы. Ранее СМИ узнали, что при взлете могла отказать система уборки закрылков, из-за чего произошло сваливание самолета.