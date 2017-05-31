Минобороны РФ: расследование авиакатастрофы Ту-154 завершено. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота

Минобороны РФ заявило об окончании расследования крушения в декабре 2016 года самолета Ту-154 на Черном море.

Комиссия пришла к выводу, что причиной крушения «могло быть нарушение пространственной ориентировки — ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям».

Комиссия не нашла нарушений при заправке самолета топливом в аэропорту Сочи, рассадке пассажиров и «загрузке и центровке перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», сказано в сообщении ведомства.

Также эксперты не выявили «воздействия внешних факторов».