Экипаж разбившегося в Сочи Ту-154 пытался посадить самолет на воду

Самолет Ту-154, потерпевший крушение в небе над Черным морем в декабре, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой.

К такому выводу, как стало известно «Коммерсанту», пришли эксперты, исследовав записи «черных ящиков» разбившегося самолета и проведя компьютерное моделирование.

По словам источника издания, близкого к комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, эксперты установили, что самолет в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете.

Эксперты предполагают, что командир экипажа Роман Волков, пилотировавший самолет, мог потерять ориентацию в пространстве.

Однако, подчеркнули собеседники издания, списать крушение самолета только на возможную ошибку пилота было бы неправильно. Причиной крушения, указали они, наверняка стал комплекс неблагоприятных факторов, в том числе усталость экипажа.