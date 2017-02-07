Создана математическая модель последнего полета разбившегося в Сочи Ту-154

Коммерсант
06:22, 7 февраля 2017
Надежный источник

Гражданские эксперты, привлеченные к расследованию крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, составили компьютерную модель его последнего полета, пишет «Коммерсант».

В модель заложены траектория полета самолета и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей.

На основе этих данных экспертам предстоит рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку. Это позволит подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии о способствующих крушению факторах — перегрузке самолета и неправильном распределении груза и пассажиров на его борту, пишет «Коммерсант».

Версия об ошибке пилотов, преждевременно убравших закрылки, по-прежнему рассматривается, отмечает издание, однако полного согласия у членов комиссии по ее поводу нет.

Закрылки, указывают противники версии об ошибке пилотов, могли быть преждевременно убраны из-за какого-то технического сбоя, например, из-за замыкания в электроцепях управления. Против версии об ошибке пилотов, отмечает издание, выступают в первую очередь представители Минобороны.

Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос — могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

Коммерсант
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого, в числе прочих, находились артисты ансамбля имени Александрова, разбился над Черным морем по пути в Сирию.
Погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться