Создана математическая модель последнего полета разбившегося в Сочи Ту-154

Гражданские эксперты, привлеченные к расследованию крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, составили компьютерную модель его последнего полета, пишет «Коммерсант».

В модель заложены траектория полета самолета и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей.

На основе этих данных экспертам предстоит рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку. Это позволит подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии о способствующих крушению факторах — перегрузке самолета и неправильном распределении груза и пассажиров на его борту, пишет «Коммерсант».

Версия об ошибке пилотов, преждевременно убравших закрылки, по-прежнему рассматривается, отмечает издание, однако полного согласия у членов комиссии по ее поводу нет.

Закрылки, указывают противники версии об ошибке пилотов, могли быть преждевременно убраны из-за какого-то технического сбоя, например, из-за замыкания в электроцепях управления. Против версии об ошибке пилотов, отмечает издание, выступают в первую очередь представители Минобороны.