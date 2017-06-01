«Коммерсант»: пилот Ту-154 путал взлетные полосы и «панически шарахался» перед катастрофой
Перед падением Ту-154 Минобороны России в Черное море в декабре 2016 года командир воздушного судна Роман Волков плохо ориентировался в пространстве. Об этом со ссылкой на неназванных участников расследования и экспертов написал «Коммерсант» сразу после публикации официальной версии Минобороны о возможной вине пилота в катастрофе.
Как утверждают источники газеты, перед отправкой из аэропорта Сочи Волков не сразу понял, с какой из двух взлетно-посадочных полос он должен взлетать. Затем, уже в воздухе, он начал «эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели». Никаких конкретных цитат с бортовых самописцев издание не приводит.
Самолет, по версии анонимных источников «Коммерсанта», начал набор высоты с нужным углом 15 градусов, но затем Волков отклонил штурвал от себя, замедлив подъем. На 53-й секунде полета командир распорядился убрать закрылки, хотя Ту-154 еще не поднялся до 500 метров. В результате на отметке 231 метр самолет начал снижаться.
После этого Волков, как отмечает «Коммерсант», совершил «самоубийственные» действия: он резко наклонил борт влево, задав ему крен 53 градуса. Это ускорило снижение, а уже на 73-й секунде самолет задел левым крылом воду и развалился. Неназванные эксперты газеты назвали такое поведение «паническим шараханьем из стороны в сторону заблудившегося в лесу человека», они посчитали, что Волков ориентировался не на приборы, а на свои ложные ощущения.
«Коммерсант» также указывает, что Минобороны подтвердило версию о потере пилотом ориентации, которую газета выдвигала «в качестве приоритетной еще 9 января». При этом в марте «Коммерсант» писал, что действия Волкова напоминали режим посадки на воду.
Близкие к расследованию источники «Ъ» пояснили, что, потеряв сразу после взлета видимые ориентиры — хорошо освещенные зону аэродрома, береговую линию — и оказавшись в ночном мареве над Черным морем, управляющий пилот оказался во власти соматогравитационных иллюзий. Вместо того чтобы довериться показаниям приборов, как того требуют все летные инструкции, пилот Волков стал ориентироваться на собственные физиологические ощущения.