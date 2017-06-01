«Коммерсант»: пилот Ту-154 путал взлетные полосы и «панически шарахался» перед катастрофой

Перед падением Ту-154 Минобороны России в Черное море в декабре 2016 года командир воздушного судна Роман Волков плохо ориентировался в пространстве. Об этом со ссылкой на неназванных участников расследования и экспертов написал «Коммерсант» сразу после публикации официальной версии Минобороны о возможной вине пилота в катастрофе.

Как утверждают источники газеты, перед отправкой из аэропорта Сочи Волков не сразу понял, с какой из двух взлетно-посадочных полос он должен взлетать. Затем, уже в воздухе, он начал «эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели». Никаких конкретных цитат с бортовых самописцев издание не приводит.

Самолет, по версии анонимных источников «Коммерсанта», начал набор высоты с нужным углом 15 градусов, но затем Волков отклонил штурвал от себя, замедлив подъем. На 53-й секунде полета командир распорядился убрать закрылки, хотя Ту-154 еще не поднялся до 500 метров. В результате на отметке 231 метр самолет начал снижаться.

После этого Волков, как отмечает «Коммерсант», совершил «самоубийственные» действия: он резко наклонил борт влево, задав ему крен 53 градуса. Это ускорило снижение, а уже на 73-й секунде самолет задел левым крылом воду и развалился. Неназванные эксперты газеты назвали такое поведение «паническим шараханьем из стороны в сторону заблудившегося в лесу человека», они посчитали, что Волков ориентировался не на приборы, а на свои ложные ощущения.

«Коммерсант» также указывает, что Минобороны подтвердило версию о потере пилотом ориентации, которую газета выдвигала «в качестве приоритетной еще 9 января». При этом в марте «Коммерсант» писал, что действия Волкова напоминали режим посадки на воду.