Минобороны: командир Ту-154 успел сообщить о нештатной ситуации

Командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов. Трансляцию конференции ведет Ruptly.

По словам Байнетова, переговоры длились десять секунд, слова пилота указывали на начало нештатной ситуации. Так представитель Минобороны прокомментировал публикацию «Лайфом» расшифровки слов экипажа, где идет речь о неисправных закрылках.

При этом в Минобороны подтвердили, первым был найден «черный ящик» с записью переговоров экипажа. «Лайф» заявлял, что расшифровка получена именно с него. Замминистра обороны Николай Панков пообещал, что появление расшифровки записи в СМИ будет расследовано.

Полученные при первичной расшифровке данные, заметили в ведомстве, не подтверждают версию о том, что на борту произошел взрыв. От версии теракта комиссия окончательно не отказывается, так как на борту могло быть «механическое воздействие». Всего комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося.

Поправка. В предыдущей версии заметки сообщалось, что первым был найден параметрический самописец. В действительности Сергей Байнетов оговорился и потом уточнил, что первым нашли «черный ящик» с аудиозаписью. Приносим извинения читателям.