«Жаль, запретили брать с собой нагайки!» Вокруг Исаакиевского собора прошел многотысячный крестный ход. Как это было

19 февраля вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге прошел новый крестный ход в поддержку передачи собора в ведение РПЦ. На этот раз людей пришло гораздо больше, чем 12 февраля: полиция оценила численность мероприятия в 10 тысяч человек. На крестный ход не пришел ни один чиновник или депутат — даже из числа активных сторонников идеи передачи собора РПЦ. «Медуза» рассказывает о том, как прошла акция.

Утром в воскресенье неподалеку от центрального входа в Исаакиевский собор один за другим парковались автобусы. Из них выходили священники и просто верующие, они направлялись на богослужение. Говорили, что приехали по зову сердца и будут молиться за то, чтобы храм Божий оказался в руках служителей Господа. «Никаких музеев здесь быть не должно», — показывает на Исаакий один из паломников.

12 февраля вокруг Исаакиевского собора уже проходил крестный ход. Тогда Санкт-Петербургская митрополия разослала циркуляр — привести от каждого прихода по хоругвеносцу и по пять верующих. В итоге мероприятие посетили всего от 300 до 500 человек. Учитывая, что в Санкт-Петербурге действуют около 250 православных приходов, получилось, что большинство из них проигнорировало команду сверху. Шествие тогда возглавил депутат Госдумы Виталий Милонов, он же — пономарь церкви Святителя Петра митрополита Московского в Сосновой Поляне. В ходе той акции Милонов заявил, что предки противников передачи РПЦ Исаакиевского собора депутатов городского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах и бросали их зверям». Милонова обвинили в антисемитизме, ему пришлось извиняться. 19 февраля его на крестном ходу не было.

На крестный ход 19 февраля не пришел ни один петербургский депутат или чиновник, не было даже наиболее активных сторонников передачи собора в РПЦ. Возможно, это было связано с заявлением анонимного кремлевского источника, сказавшего, что передачу Исаакиевского собора не согласовали с президентом России Владимиром Путиным.

Но «простых» сторонников было много. В храме находились около трех тысяч человек, он был переполнен. Здесь были байкеры из мотоклуба «Ночные волки», и их московские соратники. Были люди в форме ополченцев «Новороссии» с разными нашивками и наградами. Мужчина в камуфляже с капитанскими погонами и шевроном батальона «Призрак» сказал, что участвует в крестном ходе во второй раз. Семинарист на входе сообщил, что на крестный ход пришли представители всех благочиний (они объединяют группы приходов) Петербурга. Действительно, тут можно было увидеть, например, активистов с бейджами «Красногвардейское благочиние» — их названия даются по названиям городских районов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Среди верующих большинство составляли женщины. Молодые и пожилые, многие с детьми. «Гриппа я не боюсь, Господь защитит», — сказала девушка с грудным ребенком. Вокруг то и дело слышалось чихание, дети плакали.

У входа в храм стояла небольшая группа молодых людей в тренировочных штанах, кроссовках New Balance, с фирменными сумочками ФК «Зенит». Они не пытались изобразить из себя верующих, негромко разговаривали, посмеивались и жевали жвачку.

Ректор духовной Академии, архиепископ Петергофский Амвросий произнес примирительную речь. Он попросил прощения у сотрудников музея и его директора Николая Бурова (предваряя Прощенное воскресение 26 февраля) и поблагодарил их за заботу о храме. Сказал, что богослужение — не место для политики и призвал не считать крестный ход митингом. Это была первая примирительная речь со стороны иерархов петербургской епархии.

Крестный ход собирались возглавить 30 студентов духовной Академии. Семинаристы — первокурсники в коротких пальто, многие с непокрытыми головами, без перчаток и в тонких ботиночках, смиренно стояли на улице с иконами в руках, ожидая пока их ректор закончит свое выступление в храме. Одни старались закрыться от ветра иконами, другие счищали с них руками снег и воду и передавали друг другу шапки, чтобы погреться. Вдоль колонны ходил тепло одетый человек в казачьей форме и заботился о том, чтобы к семинаристам близко не подходили фотографы. «Эх, жаль, запретили брать с собой нагайки», — сказал ему другой казак, желавший разгонять провокаторов.

Крестный ход двинулся — семинаристы, дети с розочками, женщины, казаки и священнослужители прошли вокруг Исаакиевского собора. Потом разошлись. Инцидентов не было.

Представитель епархии сказал, что в крестном ходе приняли участие от 10 до 12 тыс верующих. Полиция насчитала 8 тысяч участников.