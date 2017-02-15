Милонов извинился за «не слишком удачную фразу» о предках депутатов Вишневского и Резника

«Увидев неожиданно бурную реакцию и даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, <…> хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и, тем более, кого-либо обижать по национальному признаку», — написал он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем фейсбуке извинился за «не слишком удачную фразу», сказанную в ходе дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Ранее он заявил, что предки депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника, выступающих против этого решения, «варили христиан в котлах».

«В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу и, если кого-то мои слова задевают в национальном контексте — приношу мои извинения», — написал Виталий Милонов.

12 февраля депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживающий передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ, возглавил крестный ход вокруг храма; позже в этот день противники этого решения администрации Санкт-Петербурга провели вокруг собора хоровод.

В интервью после крестного хода Милонов заявил, что предки депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника, выступающих за сохранение в соборе музея, «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям». Многие, в том числе сам Вишневский и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, назвали эти слова антисемитскими.

Ранее другой депутат Госдумы Петр Толстой допустил антисемитское высказывание в связи с передачей РПЦ Исаакиевского собора. Он сказал, что потомки «тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, <…> продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Позже он заявил, что сожалеет о своих словах.