Милонов извинился за «не слишком удачную фразу» о предках депутатов Вишневского и Резника
Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем фейсбуке извинился за «не слишком удачную фразу», сказанную в ходе дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Ранее он заявил, что предки депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника, выступающих против этого решения, «варили христиан в котлах».
«Увидев неожиданно бурную реакцию и даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, <…> хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и, тем более, кого-либо обижать по национальному признаку», — написал он.
«В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу и, если кого-то мои слова задевают в национальном контексте — приношу мои извинения», — написал Виталий Милонов.