«Документ я не читал, подписи не ставил». Двое ректоров не знали о своей просьбе отдать Исаакиевский собор РПЦ

Ректоры двух петербургских вузов, якобы поставившие подписи под письмом с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ, заявили, что не подписывали этот документ.

«Я ничего не подписывал», — сказал «Медузе» ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький.

«Документ я не читал, подписи не ставил», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры Александр Тургаев.

«Фонтанка», в распоряжении которой оказался этот документ, сообщала, что под ним стоят подписи Беленького и Тургаева.

Письмо ректоров адресовано петербургскому губернатору Георгию Полтавченко. Это обращение было принято на приеме у председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Юрий Беленький рассказал «Медузе», что присутствовал на приеме и знал об обращении к губернатору. Кто стал его инициатором, ректор не знает.

«Сказал об этом Владимир Васильев (ректор ИТМО — прим. „Медузы“), выразив, таким образом, позицию ректоров. Никаких возражений ни от кого не было. Но я раньше вышел с собрания, может быть, потом и было какое-то письмо. Но, повторюсь, я его не подписывал», — сказал Беленький.

По словам Александра Тургаева, он вообще ничего не слышал про обращение к Полтавченко. Ректор также отметил, что ушел с приема до его завершения.

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, бывший вице-губернатор города Василий Кичеджи заявил «Медузе», что «цели брать с каждого подпись у нас не стояло». «Письмо было зачитано в присутствии абсолютно всех приглашенных и ни одного возражения против него или дополнения к нему не было», — сказал Кичеджи.

Говоря о необходимости побыстрее передать собор РПЦ, Кичеджи заявил: «Мы не хотим, чтобы сквозь наши стены проходили экстремистские заговоры. Ведь и в православии есть радикалы. Но они есть и в других религиях, везде».