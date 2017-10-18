Почему в России стали меньше курить?
1
Что случилось?
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что с 2009 года молодые люди стали курить почти в три раза меньше, а число курящих взрослых сократилось на треть. Сейчас в России курит 51% мужчин и 14% женщин. Среди подростков этот показатель — 15%.
2
Откуда такие оптимистичные данные?
Из доклада «Борьба против табака: комплексный подход на страновом уровне в Российской Федерации», который опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения. Его написали по заказу Минздрава два эксперта и один сотрудник ведомства.
Авторы опирались на результаты анонимных опросов среди взрослых (Global Adult Tobacco Survey, GATS) и подростков (Global Youth Tobacco Survey, GYTS), проведенных в разные годы по стандартам ВОЗ и американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Подростками считаются люди 13-15 лет, а взрослыми — все, кто старше. Респонденты отвечали на разные вопросы вроде «сколько денег вы тратите на сигареты» и «сколько времени проходит с пробуждения до первой сигареты».
3
А этим данным можно верить?
В целом да. По словам научного сотрудника НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова и исследователя в Университете Тампере (Финляндия) Антона Барчука, прогресс действительно есть. Например, можно с уверенностью сказать, что мужчины в России с каждым годом курят все меньше — об этом свидетельствует и снижение числа умирающих от рака легкого. Но точно измерить динамику сложно — с качеством опросов GYTS и GATS не все так ясно, как хотелось бы. С женским курением ситуация хуже.
Положительную динамику подтверждают и данные всероссийских социологических опросов. Цифры ВЦИОМа не так впечатляют, как данные Минздрава, но нужно учитывать, что речь идет о разных периодах. По данным социологических опросов, доля курящих в России упала с 41% в 2013 году до 32% в 2017-м. Но, видимо, снижение все-таки не столь сильное, чтобы это бросалось в глаза: более половины респондентов считают, что с 2013 года курить меньше не стали.
4
Почему люди в России стали меньше курить?
На этот вопрос нет точного ответа. Авторы доклада Минздрава считают, что это результат антитабачной политики государства. С 2010 года в России ввели несколько изменений, предписанных Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (Россия ратифицировала ее в 2008 году). Считается, что самую важную роль сыграл федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (полностью вступил в силу 1 июня 2014 года), который установил запрет на курение в общественных местах. Правда, с уверенностью можно говорить только о том, что эта мера снизила число тех, кто подвергается пассивному воздействую табачного дыма, но повлияла ли она на число активных курильщиков, достоверно неизвестно.
Кроме этого, закон запретил рекламировать табачные изделия, а также установил, что государство будет определять минимальную розничную цену и повышать акцизы — в результате этого сигареты резко подорожали.
Были и другие меры: врачей обучили, как помогать пациентам с никотиновой зависимостью, открыли центры здоровья и горячую линию — 8 (800) 200 0 200, много рассказывали в СМИ о вреде курения и способах отказа от него, запустили сайт «Здоровая Россия» (takzdorovo.ru), который, правда, известен статьями с недостоверной информацией.
С 2012 года на пачках сигарет также обязали размещать не текстовые предупреждения о вреде курения, а изображения. Всего их одобрено двенадцать, однако вскоре картинки заменят на другие.
Важно понимать, что не обо всех мерах мы можем с уверенностью сказать «да, мы точно знаем, что именно это помогло в России». Специалисты объединения независимых ученых Кокран отмечают, что у нас нет точных данных о том, насколько эффективны те или иные предписания ВОЗ.
5
А вот эти страшные картинки на пачках, они работают?
ВОЗ считает, что да. Но в действительности это очень сложно подтвердить в исследованиях: конечно, изображения вызывают больше отвращения у людей, это нередко демонстрировалось в научных работах, но влияет ли такая мера на число курильщиков, достоверно неизвестно.
6
В других странах делают то же самое?
Да, очень многие страны пытаются соблюдать рекомендации ВОЗ, но только ими дело не исчерпывается. Например, в Сингапуре и Австралии предлагают установить запрет на продажу сигарет по году рождения. Идея в том, что, если прямо сейчас запретить продажу сигарет тем, кто родился, скажем, в 2015 году и позже, то теоретически мы сможем предупредить зависимость у этих людей. В России тоже думали над этой идеей, но потом от нее отказались.
7
А правда, что вред курения преувеличен?
Нет. Вред курения — и активного, и пассивного — доказан. Из-за сигарет во много раз увеличивается риск развития рака легкого и других онкологических заболеваний. У курящих людей чаще развивается хроническая обструктивная болезнь легких — когда легкие работают плохо и не хватает кислорода. Из-за курения повышается артериальное давление и выше риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта. Из-за пассивного курения у детей чаще развивается астма или ребенок может даже умереть из-за синдрома внезапной детской смерти. Другими словами, борьба с курением точно оправдана.