Почему в России стали меньше курить?

На этот вопрос нет точного ответа. Авторы доклада Минздрава считают, что это результат антитабачной политики государства. С 2010 года в России ввели несколько изменений, предписанных Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (Россия ратифицировала ее в 2008 году). Считается, что самую важную роль сыграл федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (полностью вступил в силу 1 июня 2014 года), который установил запрет на курение в общественных местах. Правда, с уверенностью можно говорить только о том, что эта мера снизила число тех, кто подвергается пассивному воздействую табачного дыма, но повлияла ли она на число активных курильщиков, достоверно неизвестно.

Кроме этого, закон запретил рекламировать табачные изделия, а также установил, что государство будет определять минимальную розничную цену и повышать акцизы — в результате этого сигареты резко подорожали.

Были и другие меры: врачей обучили, как помогать пациентам с никотиновой зависимостью, открыли центры здоровья и горячую линию — 8 (800) 200 0 200, много рассказывали в СМИ о вреде курения и способах отказа от него, запустили сайт «Здоровая Россия» (takzdorovo.ru), который, правда, известен статьями с недостоверной информацией.

С 2012 года на пачках сигарет также обязали размещать не текстовые предупреждения о вреде курения, а изображения. Всего их одобрено двенадцать, однако вскоре картинки заменят на другие.

Важно понимать, что не обо всех мерах мы можем с уверенностью сказать «да, мы точно знаем, что именно это помогло в России». Специалисты объединения независимых ученых Кокран отмечают, что у нас нет точных данных о том, насколько эффективны те или иные предписания ВОЗ.