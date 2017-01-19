истории
Курение в России. Страшные цифры
Meduza
14:54, 19 января 2017
В начале января в прессу попала концепция Минздрава, касающаяся борьбы с табаком. Чиновники предлагают несколько радикальных мер: например, ужесточение правил для электронных сигарет и кальянов, а также полный запрет на покупку табака людям, родившимся после 2015 года. «Медуза» посмотрела, как и сколько курят россияне.
Источники: The Tobacco Atlas, Всемирная организация здравоохранения*
*Данные приведены из глобального исследования ВОЗ, опубликованного еще в 2010 году. В 2016-м Минздрав России провел новое масштабное исследование, но его результаты пока не доступны.