Курение в России. Страшные цифры

В начале января в прессу попала концепция Минздрава, касающаяся борьбы с табаком. Чиновники предлагают несколько радикальных мер: например, ужесточение правил для электронных сигарет и кальянов, а также полный запрет на покупку табака людям, родившимся после 2015 года. «Медуза» посмотрела, как и сколько курят россияне.