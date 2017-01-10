Министерство здравоохранения России подготовило концепцию по борьбе с табаком. Чиновники предлагают запретить курить всем, кто родился после 2015 года, отказаться от кальянов в кафе и бороться с электронными сигаретами. Эти меры хотят принять до 2022 года. Предложения Минздрава пока не опубликованы, «Медуза» ознакомилась с предварительным вариантом документа. Мы максимально коротко рассказываем, что придумал Минздрав.

Запретить курить всем, кто родился после 2015 года. Запретить жевательный и нюхательный табак, насвай. Запретить курить в коммуналках, около торговых центров, в подземных переходах и собственных автомобилях при детях. Запретить кальяны в кафе. Запретить сигареты с вкусовыми добавками. Повысить налоги на сигареты. Ввести налог на электронные сигареты. Увеличить картинки с предупреждениями на пачках. Сделать пачки одинаковыми. Перекрасить ящики с сигаретами в магазинах в самый отвратительный цвет. Заставить продавцов показывать покупателям не более одной пачки. Рассказывать людям о табачном лобби.