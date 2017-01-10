Сигареты и правда так вредны?

1 . Что случилось?

2 . Такие меры действительно необходимы?

3 . А вред пассивного курения — это миф?

4 . Но можно же просто меньше курить? Или курить легкие сигареты?

5 . Но ведь бросать курить тоже вредно для здоровья!

6 . Если я уже курю, все пропало? Риск заболеваний останется, даже если я брошу?