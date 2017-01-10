Сигареты и правда так вредны?
1
Что случилось?
С начала года в России с новой силой обсуждается концепция антитабачного законодательства. Документ пока не опубликован, но нескольким СМИ (в том числе и «Медузе») удалось получить рабочий вариант концепции. Один из наиболее радикальных пунктов программы заключается в том, чтобы запретить продавать сигареты всем, кто родился после 2015 года. Это не оригинальная инициатива Минздрава: такие предложения уже делались в Сингапуре и Австралии.
2
Такие меры действительно необходимы?
Да. Нужно что-то предпринимать, чтобы снизить число курильщиков. Никотин вызывает зависимость, а в дыме есть канцерогены. Курение повышает риск развития рака легкого в 15–30 раз, а еще рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и других органов.
Но это не все. У курильщиков чаще возникают другие заболевания легких. Например, хроническая обструктивная болезнь легких — когда человеку перестает хватать кислорода из-за того, что легкие плохо работают. Лечения от этого заболевания нет.
У курящих людей чаще случаются инфаркты миокарда, инсульты и другие сердечно-сосудистые заболевания, в частности, потому, что из-за курения сужаются сосуды и повышается давление. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки тоже реже бывает у некурящих. От курения страдает кожа: например, она быстрее стареет.
3
А вред пассивного курения — это миф?
Нет. Пассивное курение тоже вредно. Рак легких и ишемическая болезнь сердца у взрослых, синдром внезапной детской смерти и астма у детей, задержка развития плода — все это доказанно является следствием пассивного курения.
4
Но можно же просто меньше курить? Или курить легкие сигареты?
Нет. Курить даже несколько сигарет в день небезопасно. Что касается «легких» сигарет, то вред от них такой же, как и от обычных.
5
Но ведь бросать курить тоже вредно для здоровья!
Нет. Но когда человек бросает курить, это поначалу может спровоцировать некоторые неприятные последствия. Например, синдром отмены — когда повышается аппетит, трудно спать, портится настроение, человек становится злым, раздражительным, ему трудно сконцентрироваться. В первые три дня хуже всего, а потом становится легче, и уже через три-четыре недели не остается никаких симптомов.
У некоторых людей (по всей видимости, у тех, кто уже имеет какое-то психическое расстройство) может появиться настоящая депрессия, кто-то набирает вес (в среднем 3,5–4,5 килограмма), потому что начинает больше есть. У кого-то появляется кашель и язвочки во рту, но через несколько недель все проходит.
6
Если я уже курю, все пропало? Риск заболеваний останется, даже если я брошу?
Нет. Через год после того, как вы бросите курить, ваш риск развития ишемической болезни сердца уменьшится вдвое, через 5–15 лет риск развития инсульта станет таким же, как у некурящих, через 10 лет риск развития рака легкого снизится в два раза.
7
Есть какой-то базовый рецепт для тех, кто хочет бросить курить?
Для начала надо назначить дату, когда вы точно бросите курить. К этому времени нужно будет подготовиться: предупредить всех о том, что собираетесь сделать, минимизировать ситуации, которые провоцируют вас взять сигарету в руки, обратиться к врачу, чтобы он выписал вам препараты, если посчитает нужным. Это, например, варениклин, никотиновые пластыри или бупропион. Они должны облегчить ваше состояние.
Переход на электронные сигареты, может быть, помогает бросить курить, а может быть, нет. Пока у нас слишком мало данных, чтобы говорить о чем-то с уверенностью.