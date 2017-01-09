Минздрав предложил запретить продавать сигареты всем, кто родился после 2014 года

Министерство здравоохранения России подготовило концепцию антитабачного законодательства, которая предусматривает полный запрет на продажу табака всем, кто родился после 2014 года. Об этом пишет газета «Известия», которой удалось ознакомиться с документом.

В Минздраве газете заявили, что концепция уже разослана в министерство финансов, Минэкономики и другие федеральные ведомства. Концепция разработана группой специалистов под руководством одного из авторов действующего антитабачного законодательства Олега Сагалая. Концепция рассчитана на 2017–2022 годы и на дальнейшую перспективу. Запрет на продажу табака тем, кто родился после 2014 года, предлагается ввести в силу в 2033 году.

Основной целью концепции называется снижение потребления табака с текущих 33 процентов среди взрослого населения до 25 процентов.