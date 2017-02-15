Пассивное курение не так опасно, как мы думали? «Медуза» проверяет данные из статьи в Slate, которая критикует запрет на курение в общественных местах

В американском издании Slate вышел материал о том, что пассивное курение не особенно опасно для здоровья и запрет на курение в общественных местах нужно ослабить. В подтверждение своих слов автор привел ссылки на крупные исследования, и многим эти доводы показались убедительными — в соцсетях ссылкой на текст поделились больше 10 тысяч раз. «Медуза» объясняет, почему не стоит спешить соглашаться с автором.

Статья в Slate — большой подробный материал, который, на первый взгляд, не оставляет никаких аргументов людям, выступающим за запрет курения в общественных местах. Автор — Джейкоб Гриер — рассказывает, что результаты первого (небольшого) исследования, благодаря которому удалось добиться запретительных мер, в дальнейшем не подтвердились. Он ссылается на более поздние крупные научные работы, в которых ставится под сомнение тот факт, что запрет на курение принес какую-то пользу здоровью людей. В целом главный тезис Гриера примерно такой: «Где те невероятные результаты, которые вы нам обещали с самого начала? Их нет!»

«Медуза» изучила статью Slate и главные научные работы о пассивном курении и нашла в статье большое количество натяжек и допущений.

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Пассивное курение не так опасно, как мы думали.

Что не так

Пассивное курение — серьезная угроза для здоровья. В статье Slate приводится только несколько исследований, которые якобы опровергают вред пассивного курения. Но если оценивать все доступные данные по этому вопросу, выясняется, что пассивное курение все-таки вредит и повышает риск возникновения не только сердечно-сосудистых заболеваний (на чем делает акцент автор), но и других — например, рака легкого и астмы. Особые риски есть у беременных: плод может не набрать положенного веса — и еще есть опасность преждевременных родов. Сейчас проведено множество исследований по этому поводу и доказано, что риски действительно существуют — и запрет курения в общественных местах и правда их снижает.

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В более новых и качественных исследованиях с большим числом участников обнаружилась небольшая корреляция или вообще никакой корреляции между запретом курения и количеством инфарктов миокарда в краткосрочной перспективе.

Что не так

«Кокран» (объединение независимых ученых, выпускающее одни из самых авторитетных обзоров исследований) в 2016 году заключил, что обращения в больницу из-за инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома «значительно сократились» после введения запретов на курение. Исследований на эту тему накопилось довольно много — плохих, хороших, с достоверными результатами, с неожиданными результатами из-за предвзятости исследователей или из-за стечения обстоятельств, поэтому при желании можно доказать, что запрет на курение в общественных местах абсолютно бесполезен или что он даже вредит. Такой подбор «удобных» исследований называется в науке cherry picking. Для того чтобы прийти к объективному выводу, нужно провести оценку всех исследований, что и сделали специалисты «Кокрана».

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Англия, которая ввела запрет на курение на национальном уровне, имела возможность первой изучить это дело в национальном масштабе. Исследователи считают, что из-за запрета на курение число инфарктов миокарда в стране уменьшилось только на два процента.

Что не так

2,4 процента — это целых 1200 случаев инфаркта миокарда, которых удалось избежать только в первый год действия запрета.

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…влияние пассивного курения на риск развития рака легкого, похоже, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать… Риск развития рака легкого при хроническом воздействии [табачного дыма] на некурящего человека увеличивается только в 1,12–1,43 раза по сравнению с людьми, которые не подвергаются частому воздействию.

Что не так

Действительно, риск развития рака легкого при пассивном курении повышается примерно на 30 процентов. Сложно назвать этот показатель низким. Например, в 2004 году, по данным одного из глобальных исследований, от рака легкого, развившегося вследствие пассивного курения, умерли 21 400 человек.

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Появляется все больше доказательств, что непродолжительное пассивное курение скорее раздражает людей, чем угрожает их жизни, но, несмотря на это, курение [в общественных местах] запрещают все чаще.

Что не так

Да, есть такой аргумент: люди ходят в кафе и рестораны не так часто, если они чуть-чуть подышат дымом, ничего страшного не случится. Но кафе и рестораны — рабочее место для большого количества людей, и они подвергаются весьма продолжительному воздействию дыма. Если у вас на работе постоянно курят, можно считать, что вашему здоровью наносится такой же вред, как если бы вы жили с курильщиком.

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Исследование 2008 года, охватившее всю Новую Зеландию, не показало значительных изменений в количестве инфарктов миокарда и нестабильной стенокардии в течение года после введения запрета на курение; число госпитализаций по поводу инфаркта миокарда на самом деле выросло.

Что не так

В Новой Зеландии число обращений в больницу по поводу инфаркта миокарда росло и без того. Авторы исследования предлагают сразу несколько объяснений такому явлению: у врачей улучшились методы диагностики инфаркта миокарда, догоспитальная помощь стала лучше, поэтому больше людей попадает в больницу, а не умирает по пути.

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Даже те, кто симпатизирует утверждению, что запрет на курение снижает число инфарктов миокарда, вынуждены были признать, что чем больше участников в исследовании, тем меньше предполагаемый эффект.

Что не так

Это известный факт, который признавался учеными даже до того, как стали появляться результаты масштабных исследований о последствиях запрета курения (небольшие исследования действительно давали более оптимистичные результаты). Небольшие исследования всегда дают более впечатляющие результаты, чем крупные работы.

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Авторы Vox зашли так далеко, что защищают запрет курения даже в частных домах… А кто-нибудь беспокоится о том, что курильщики ощущают стигму?

Что не так

В предложении издания Vox нет ничего удивительного. Больше всего пассивному курению подвергаются люди, которые живут с курильщиками. Соответственно, такие обстоятельства сильнее влияют на здоровье. Например, дети чаще оказываются в больнице с приступами астмы, а некурящие люди после длительного воздействия табака чаще заболевают раком легкого.