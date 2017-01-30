Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2015 года
Минздрав не планирует вводить ограничения на продажу табака людям, родившимся после 2015 года. Такое предложение — просто концепция, которая не превратится в закон, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«Нет задачи вводить какие-то ограничения прав людей, тем более такие одиозные. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией с тем, чтобы влиять на общественное сознание», — сказала глава Минздрава.
«Это же в закон не превратится, это рамочная концепция», — подчеркнула Скворцова.
Глава Минздрава отметила, что в целом антитабачную концепцию Минздрава, по данным опросов ВЦИОМ, одобряют более 60 процентов жителей России.
Предложение о запрете продажи табака тем, кто родился после 2015 года, содержатся в проекте антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Ограничения, говорилось в документе, планируется ввести с 2033 года.
В числе других мер, предусмотренных концепцией, расширение списка мест, в которых курение запрещено, запрет на сигареты с вкусовыми добавками и отказ от продажи сигарет в брендированных пачках.