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Трамп назвал Путина «сумасшедшим» после крупнейшего воздушного удара по Украине
Россия использовала почти 300 дронов и 70 ракет. Украина, в свою очередь, ударила дронами по российским городам
2 минуты
11:15, 26 мая 2025
Россия
нанесла
массированные удары дронами и ракетами по Украине. Воздушная
атака
в ночь на 25 мая стала самой крупной с начала полномасштабной войны: РФ использовала почти 300 дронов и 70 ракет. В результате погибли 12 человек, более 60 пострадали. Президент США Дональд Трамп
заявил
, что недоволен российскими ударами по Украине, а в соцсети Truth Social
написал
, что Путин «сошел с ума». Украина, в свою очередь,
атаковала
Россию: Минобороны РФ отчиталось о более чем 100 сбитых дронах в ночь на 26 мая. Беспилотники нанесли удары в том числе по промышленным предприятиям в Татарстане, Ивановской и Тульской областях.
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