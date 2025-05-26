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Трамп назвал Путина «сумасшедшим» после крупнейшего воздушного удара по Украине Россия использовала почти 300 дронов и 70 ракет. Украина, в свою очередь, ударила дронами по российским городам

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Россия нанесла массированные удары дронами и ракетами по Украине. Воздушная атака в ночь на 25 мая стала самой крупной с начала полномасштабной войны: РФ использовала почти 300 дронов и 70 ракет. В результате погибли 12 человек, более 60 пострадали. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Украине, а в соцсети Truth Social написал, что Путин «сошел с ума». Украина, в свою очередь, атаковала Россию: Минобороны РФ отчиталось о более чем 100 сбитых дронах в ночь на 26 мая. Беспилотники нанесли удары в том числе по промышленным предприятиям в Татарстане, Ивановской и Тульской областях.
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