Российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. По данным ВСУ, войска РФ выпустили 355 беспилотников

Российские войска в ночь на 26 мая атаковали Украину беспилотниками. Под атаку попал в том числе Киев, где воздушная тревога продолжалась шесть часов.

В Киевской областной администрации уточнили, что атака была комбинированной — с использованием беспилотников и крылатых ракет. В Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки, в Фастовском районе поврежден один частный дом.

Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что пострадавших нет.

Обновление. Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время ночной атаки российские войска использовали 355 беспилотников и девять крылатых ракет. Силы ПВО, как утверждается, сбили все ракеты и 233 дрона, еще 55 беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли «высокоточный удар» по объектам на аэродроме Староконстантинов (расположен в Хмельницкой области). «Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В Одесской области в результате атак дронов произошли пожары в частных домах. В результате попадания беспилотника в Одесском районе разрушен дом площадью 100 квадратных метров, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, повреждены крыши домов, гаражи, три легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Российские войска также совершили комбинированную атаку на Хмельницкую область, утверждает глава местной администрации Сергей Тюрин. «По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий», — сообщил он.

В результате российского удара по Запорожскому районе Запорожской области пострадали два человека, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, удар пришелся по частному жилому дому. Атаковали область дроны или ракеты, он не уточнил.

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