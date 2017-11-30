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Сексизм в «Мегафоне», расизм в Белом доме и мизогиния в Tatler PR-провалы ноября
В ноябре сотовый оператор «Мегафон» попал сразу в несколько крупных скандалов: сначала компания выпустила сексистскую рекламу для тех, кто хочет найти богатого мужа-иностранца, а затем начала показывать абонентам свои рекламные баннеры на чужих сайтах. В Великобритании осудили журнал о светской жизни Tatler — в нем вышла статья, утверждающая, что британки не моют уши, и поэтому британцы женятся на американках. В США все как обычно — Дональд Трамп неудачно пошутил, выступая перед индейцами, воевавшими во Второй мировой войне.
Журнал Tatler
24 ноября британский журнал о светской жизни Tatler выпустил статью «Почему самые завидные женихи Британии ведутся на елейные американские чары?». Автор материала рассказала, как в начале XX века британская аристократия брала в жены только американок, и утверждала, что нет ничего удивительного, что принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл (тогда о помолвке принца и Маркл еще не было известно, пресс-служба королевской семьи сообщила о ней 27 ноября).
Помимо прочего в статье утверждалось, что «британские самцы» в восторге от обаятельных американок с сияющими белыми зубами, которые чаще делают минет, — и очень устали от меркантильных неухоженных соотечественниц. По мнению автора материала, британки редко расчесывают волосы и никогда не моют за ушами.
Жительницы Великобритании предсказуемо возмутились. Многие назвали статью «отвратительной», другие спрашивали, не перепутал ли журнал 1950-й и 2017 годы, а некоторые и вовсе призывали бойкотировать издание. «Tatler, журнал для британских женщин, толкает британских женщин под автобус? Вау, я никогда не покупала эту газетенку, и, надеюсь, что все перестанут», — написала Энн Имакумбили, трэвел-блогер из Лондона. С ней согласны и другие жительницы Великобритании.
По словам пресс-секретаря Tatler, этот материал впервые вышел в 2015 году. Когда в Великобритании начали ходить слухи о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, журнал дополнил статью и перевыпустил ее.
Дональд Трамп
В Белом доме 27 ноября состоялась встреча президента США Дональда Трампа и коренных американцев, участвовавших во Второй мировой войне. Выступая перед ветеранами, Трамп неудачно пошутил: «Я хочу поблагодарить вас, потому что вы особенные люди. Вы были на этой земле задолго до нас. Хотя у нас есть представительница конгресса, которая тоже здесь давным-давно. Ее прозвали Покахонтас». Президент имел ввиду сенатора Элизабет Уоррен, которая выдумала родство с представителями племени покахонтас, чтобы поступить в университет по льготе.
Кроме того, американские СМИ обратили внимание, что за стойкой с микрофонами висел портрет седьмого президента США Эндрю Джексона, который был известен своей нетерпимостью к индейцам — коренные американцы называли его убийцей. Джексон также принял закон о выселении индейских племен с их территорий. Как рассказала глава Национального конгресса американских индейцев Жаклин Пата, ветераны заметили портрет Джексона.
«Мегафон»
В середине ноября компания «Мегафон» выпустила рекламу сервиса для изучения английского языка. В трехминутном ролике главная героиня рассказывает, как быстро выучить язык и найти мужа-иностранца. «Муж нужен именно иностранец, потому что если ты потратила с его карты чуть больше денег, то всегда можно сделать вид, что типа ты не понимаешь, что он там на своем языке бормочет», — заявляет девушка.
Пользователей фейсбука реклама «Мегафона» возмутила; они обвинили компанию в сексизме. «Мизогиния и неуважительное отношение к иностранцам в одном ролике», — писали в комментариях под видео. Некоторые пользователи задумались о том, чтобы сменить оператора. «Дорогостоящая связь с проблемами и перебоями, за которую теперь еще и стыдно — последний день раздумий о смене оператора», — написала жительница Москвы Ольга Негур.
В комментариях под видео представители «Мегафона» опубликовали заявление, в котором рассказали, что это «юмористический ролик и не стоит привязывать к нему „сексизм“, „мизогинию“ и остальное». «В ролике говорится о том, что знание иностранных языков сегодня необходимо, чтобы построить карьеру, иметь возможность беспрепятственно путешествовать и даже общаться с иностранным супругом без языковых барьеров», — объясняется в заявлении. Представитель компании подчеркнул, что реклама не понравилась только пользователям фейсбука. И действительно, изданию vc.ru не удалось найти под видео во «ВКонтакте» недовольные комментарии.
P. S. И еще раз «Мегафон»
В ноябре компания попала еще в один скандал. В середине месяца абоненты «Мегафона» заметили, что оператор начал показывать свою рекламу на чужих сайтах, если заходить на них с телефона. Ситуация особенно возмутила владельцев сайтов; они были недовольны, что пользователи, заходя на сайт, видят стороннюю рекламу во весь экран. Представители «Мегафона» заявили, что «использование этой услуги совершенно законно».
После этого во «ВКонтакте» и в фейсбуке появились паблики «Идеи рекламы для „Мегафона“». Пользователи предлагают размещать рекламу «Мегафона» на канализационных люках, секс-игрушках и купюрах, а также придумывают дурацкие акции для оператора. «Мы решили помочь Мегафону найти еще более интересные рекламные площадки», — говорится в описании пабликов.