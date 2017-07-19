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PR-провалы июля Audi сравнила женщин с подержанной машиной (а еще отличились «Домодедово» и Burger King)
В июне рекламные агентства со всего мира награждали за лучшие рекламные кампании на «Каннских львах». В июле про фестиваль все забыли, и оказалось, что в Audi не видят разницу между женщиной и автомобилем, в аэропорте Домодедово считают, что женщины по-особенному водят машину, а Burger King использует в своей рекламе фотографию Егора Летова и строчки из песен «Гражданской обороны».
Audi
В Китае компания Audi AG выпустила мизогиническую рекламу своего магазина подержанных автомобилей — в ролике женщину сравнили с машиной.
По сюжету, жених и невеста произносят свои свадебные клятвы, но их прерывает мать молодого человека. Женщина осматривает невесту, дергает ее за нос и заглядывает в рот, а затем одобряет выбор сына и уходит. «Важное решение должно быть взвешенным», — говорится в рекламе.
Ролик транслировался в кинотеатрах сети Wanda, его показывали перед началом сеансов. В середине июля видео стало вирусным в китайской социальной сети Weibo. Пользователи назвали его «отвратительным» и призвали бойкотировать Audi. 19 июля ролик был удален со страницы Audi в Weibo. Представители компании никак не прокомментировали его.
Домодедово
Сексистами оказались и сотрудники московского аэропорта Домодедово. В начале июля на автостоянке аэропорта появились места «для автоледи». Их выделили розовым цветом, а на асфальт нанесли изображение туфли.
«Девушкам бывает сложно определиться, что первично: красота или удобство. Этот вопрос встает при любом выборе: туфельки, сумочка, машина…», — прорекламировали парковку на официальной странице аэропорта во «ВКонтакте».
«Во всем мире отстаивают права женщин, пока в нашей стране продолжают унижать. Проснитесь», — написала в комментариях жительница Москвы Марина Маринина. В ответ на возмущения пользователей соцсети представители аэропорта заявили, что «ориентировались на опыт европейских коллег». По словам представителя Домодедово, парковки для женщин есть в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Рима. Однако в 2015 году аэропорт Франкфурта обвинили в неуважении к женщинам из-за специальной розовой парковки.
«Мы хотели отдельно подчеркнуть, что не ограничиваем ни женщин, ни мужчин в праве выбора одного из более чем 3,5 тысяч парковочных мест на территории аэропорта», — объяснили представители аэропорта. По их словам, они планируют обустроить 45 мест для женщин, но при этом будут учитывать пожелания водителей.
Burger King
В июне реклама Burger King завоевала главный приз за лучшую печатную рекламу на «Каннских львах». Однако это не помешало ресторану сделать провокационную рекламу на российском рынке. 16 июля на странице Burger King во «ВКонтакте» появилась фотография музыканта Егора Летова. На снимок поместили логотип Burger King и слоган «В свободное от полета снаружи всех измерений время, я люблю раскурячиться в БК», который отсылает к песне «Снаружи всех измерений» группы «Гражданская оборона».
В комментариях считают, что в Burger King «перешли все границы», а SMM-менеджеры не могут ничего, кроме «продвижения рыгаловки за счет мертвой личности».