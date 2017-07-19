PR-провалы июля Audi сравнила женщин с подержанной машиной (а еще отличились «Домодедово» и Burger King)

В июне рекламные агентства со всего мира награждали за лучшие рекламные кампании на «Каннских львах». В июле про фестиваль все забыли, и оказалось, что в Audi не видят разницу между женщиной и автомобилем, в аэропорте Домодедово считают, что женщины по-особенному водят машину, а Burger King использует в своей рекламе фотографию Егора Летова и строчки из песен «Гражданской обороны».