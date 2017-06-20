Горящий Burger King, трансгендеры и обутая Мона Лиза Победители «Каннских львов» в печатной рекламе

17 июня началось главное событие в мире рекламы — фестиваль «Каннские львы». В нем участвуют компании и агентства со всего мира. «Медуза» показывает победителей в одной из самых интересных номинаций — печатной рекламе.

Главный приз в номинации получил Burger King за рекламную кампанию «Burning Stores». Над проектом работало агентство David, которое производит почти всю рекламу для сети ресторанов (в том числе, самую провокационную).

Cannes Lion

Агентство Ogilvy & Mather из Чикаго наградили за рекламу, в которой героинь картин да Винчи, Вермеера и других художников «обули» в туфли и ботинки Kiwi.

Cannes Lion

Еще одно «золото» досталось рекламе краудфандинговой кампании Gun by Gun — некоммерческой организации, которая занимается регулированием оружия в США. В рекламе показано, сколько документов потребовалось семье для усыновления ребенка, а сколько — преступнику, который убил семейную пару. Чтобы приобрести оружие, ему нужны были только водительские права.

Cannes Lion

Агентство Young & Rubicam получило «золото» за кампанию для чешской версии журнала Newsweek. В рекламе использовались новости, которые подходят слогану журналу — «Некоторым новостям нужна неделя». Ниже — бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, покидающий свой пост, а также результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Cannes Lion

Реклама производителя соусов Heinz завоевала «серебро». Над проектом работало агентство David, получившее гран-при за кампанию для Burger King. Для рекламы использовали идею Дона Дрейпера из «Безумцев» — герой предлагал рекламировать продукцию Heinz плакатами с продуктами, которые сочетаются с соусом, при этом сам соус на фотографиях не показывали. Авторы сериала разрешили Heinz использовать идею для настоящей рекламы.

Cannes Lion

Некоммерческая организация The Ad Council так же получила «серебро». Кампания #WeAreAmerica («Мы — Америка») показывала, что патриотом США можно быть любой человек — мусульманин, трансгендер, гей или человек с синдромом Дауна. Слоган кампании звучал так: «У любви не бывает ярлыков».