Горящий Burger King, трансгендеры и обутая Мона Лиза Победители «Каннских львов» в печатной рекламе
17 июня началось главное событие в мире рекламы — фестиваль «Каннские львы». В нем участвуют компании и агентства со всего мира. «Медуза» показывает победителей в одной из самых интересных номинаций — печатной рекламе.
Главный приз в номинации получил Burger King за рекламную кампанию «Burning Stores». Над проектом работало агентство David, которое производит почти всю рекламу для сети ресторанов (в том числе, самую провокационную).
Агентство Ogilvy & Mather из Чикаго наградили за рекламу, в которой героинь картин да Винчи, Вермеера и других художников «обули» в туфли и ботинки Kiwi.
Еще одно «золото» досталось рекламе краудфандинговой кампании Gun by Gun — некоммерческой организации, которая занимается регулированием оружия в США. В рекламе показано, сколько документов потребовалось семье для усыновления ребенка, а сколько — преступнику, который убил семейную пару. Чтобы приобрести оружие, ему нужны были только водительские права.
Агентство Young & Rubicam получило «золото» за кампанию для чешской версии журнала Newsweek. В рекламе использовались новости, которые подходят слогану журналу — «Некоторым новостям нужна неделя». Ниже — бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, покидающий свой пост, а также результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС.
Реклама производителя соусов Heinz завоевала «серебро». Над проектом работало агентство David, получившее гран-при за кампанию для Burger King. Для рекламы использовали идею Дона Дрейпера из «Безумцев» — герой предлагал рекламировать продукцию Heinz плакатами с продуктами, которые сочетаются с соусом, при этом сам соус на фотографиях не показывали. Авторы сериала разрешили Heinz использовать идею для настоящей рекламы.
Некоммерческая организация The Ad Council так же получила «серебро». Кампания #WeAreAmerica («Мы — Америка») показывала, что патриотом США можно быть любой человек — мусульманин, трансгендер, гей или человек с синдромом Дауна. Слоган кампании звучал так: «У любви не бывает ярлыков».