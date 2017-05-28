Burger King использовал бельгийского короля в своей рекламе. Королю не понравилось

В конце июня сеть ресторанов быстрого питания Burger King открывает свое первое заведение в Бельгии. В рамках рекламной кампании Burger King запустил шуточное голосование «Кто король?», в котором просит пользователей выбрать между королем Бельгии Филиппом и логотипом ресторана.

При этом пользователь не может выбрать короля. Сначала сайт показывает подсказку «Вы уверены? Он не сможет приготовить вам картошку фри», потом кнопка «да» уменьшается, а затем начинает хаотично перемещаться по экрану и в итоге исчезает.

Представитель королевской семьи Пьер Эммануэль де Бау заявил, что Burger King не спрашивал разрешения на использование образа короля в коммерческих целях. «Мы не одобряем такой подход», — добавил де Бау.

В Burger King утверждают, что не получали никаких предупреждений от королевской семьи.