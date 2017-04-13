Burger King выпустил рекламу, которая командует колонкой Google Home. Зрители разозлились

В полдень 12 апреля по американскому телевидению начали показывать новую рекламу гамбургера Burger King. В ней сотрудник ресторана говорит зрителям, что отведенных 15 секунд не хватит, чтобы рассказать, как хорош воппер. «Но у меня есть идея, — говорит герой ролика. „OK, Google. Что такое воппер?“»

BURGER KING® | Connected Whopper® BURGER KING

После такой команды все устройства , которые стояли неподалеку от телевизоров, среагировали на команду «OK, Google» и к неожиданности своих владельцев стали зачитывать первое предложение из «Википедии» про воппер. Как выяснилось, перед запуском рекламной кампании сотрудники Burger King отредактировали это предложение и заменили нейтральное описание на полный список ингредиентов гамбургеров.

Вот что услышали владельцы Google Home:

Burger King Ad initiates Google Home Device John Brown

Многих такое поведение Google Home разозлило, но злились они не на Google, а на Burger King, который заставил их домашних помощников делать то, что они не должны. В итоге в статье «Википедии» про воппер началась война правок. Одни пользователи писали, что среди ингредиентов гамбургера есть ногти и крысиные хвосты, другие просто называли воппер отстойным.

Google, который не сотрудничал с Burger King, отреагировал на появление навязчивой рекламы в течение трех часов. К 15:00 устройства Google Home перестали реагировать на команду героя ролика Burger King.

В сети фастфуд-ресторанов по-прежнему считают, что с рекламой все в порядке. Как заявил президент компании Хосе Сил, это нормальный способ достучаться до клиентов.

Google уже попадал в подобную ситуацию в феврале 2017 года, но тогда виновником был он сам. Во время «Супербоула» показали рекламу Google, в которой использовалась та самая команда «OK, Google», и голосовые помощники по всей стране не могли на нее не среагировать.