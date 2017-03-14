Heinz использовала идею для рекламы, которую придумали в сериале «Безумцы»

Производитель соусов Heinz решил использовать идею, придуманную Доном Дрейпером в шестом сезоне сериала «Безумцы», для настоящей рекламы своей продукции.

В сериале Дрейпер демонстрировал плакаты с изображением блюд, которые сочетаются с соусом Heinz, но предлагал не показывать сам соус. На плакатах также был слоган «Передайте Heinz». По мнению героя «Безумцев», покупатель, глядя на плакат, будет представлять соус. В сериале заказчики отвергли идею Дрейпера.

Mad Men: Don Draper pitches 'Pass the Heinz' idea to Heinz adobo magazine

Авторы «Безумцев» разрешили компании использовать идею для настоящей рекламы. Heinz поручила рекламному агентству David переснять плакаты из сериала, так как оригинальные файлы не сохранились.

Business wire

Business wire

Реклама появится на улицах Нью-Йорка, а также в нескольких крупных изданиях.