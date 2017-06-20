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Гран-при «Каннских львов» впервые дали мему

Meduza
08:30, 20 июня 2017

Социальный проект австралийских властей и компании Clemenger BBDO «Познакомьтесь с Грэмом» получил гран-при фестиваля «Каннские львы» в номинации «Здоровье и благополучие».

MEET GRAHAM — Cannes Lions 2017
Brand Buffet

Грэм — манекен человека, который может выжить в ДТП. Художница Патриция Пиччинини создала его в 2016 году совместно с врачами-травматологами и специалистами по дорожно-транспортным происшествиям. Австралийские власти заказали проект, чтобы обратить внимание на последствия автомобильных аварий.

После выпуска ролика Грэм стал мемом. Он первый мем, получивший приз «Каннских львов».

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