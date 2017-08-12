Обнаженные стюардессы, скидка за грудь и приложение-расист Главные PR-провалы августа

В начале августа случилось сразу несколько громких скандалов из-за сексистской рекламы: в Казахстане туристический сервис выпустил ролик с обнаженными моделями, изображающими стюардесс, а в Китае ресторан предложил своим посетительницам скидку, которая рассчитывалась в зависимости от размера груди. Также в неприятную ситуацию попали создатели приложения FaceApp — их обвинили в расизме (снова!).