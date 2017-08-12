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Обнаженные стюардессы, скидка за грудь и приложение-расист Главные PR-провалы августа
В начале августа случилось сразу несколько громких скандалов из-за сексистской рекламы: в Казахстане туристический сервис выпустил ролик с обнаженными моделями, изображающими стюардесс, а в Китае ресторан предложил своим посетительницам скидку, которая рассчитывалась в зависимости от размера груди. Также в неприятную ситуацию попали создатели приложения FaceApp — их обвинили в расизме (снова!).
В начале августа казахстанский туристический сервис Chocotravel выпустил рекламный ролик с обнаженными моделями. Девушки в образе стюардесс предлагали приобрести билеты на «их самолет» и прикрывались пилотками, объясняя, что «на Chocotravel только бонусы».
Пользователи соцсетей сочли рекламу не просто безвкусной, но и оскорбительной, а также попросили компанию удалить видео и «перестать позориться».
На следующий день ChocoTravel выложил видео, в котором обнаженные пилоты прикрывали гениталии фуражками.
Директор сервиса Николай Мазенцев заявил, что реклама Chocotravel не сексистская: «Да, ролик смелый и эпатажный, но мы не хотели задеть чьи-либо чувства, сожалеем, если так вышло. В рекламе показывается ровно столько, сколько вы можете увидеть на любом пляже или в бассейне. Вы же не нападаете на девушек в коротких юбках и людей в купальниках?» Однако многие пользователи уверены, что сервис выпустил второй ролик, чтобы его перестали обвинять в сексизме.
Еще более сексистскую акцию провели в ресторане в китайском городе Ханчжоу. Заведение предложило женщинам скидку, которая рассчитывалась в зависимости от размера их груди. Чем больше грудь посетительницы — тем больше скидка.
Несколько жительниц города пожаловались на оскорбительную акцию городским властям. После этого рекламный постер убрали. По словам управляющего менеджера ресторана Лань Сэнгань, с начала акции количество клиентов в его заведении увеличилось на 20%. «Мы встречали девушек, которые гордились собой — им нечего скрывать», — заявил Сэнгань. Руководство ресторана не считает акцию оскорбительной или дискриминирующей женщин.
10 августа в приложении для редактирования селфи FaceApp появились фильтры «азиат», «индиец», «черный» и «европеец». Приложение меняло не только цвет кожи пользователя, но и разрез глаз, форму носа и губ. Сервис сразу же обвинили в расизме.
Создатель FaceApp Ярослав Гончаров заявил, что в фильтрах нет «положительных или отрицательных коннотаций». Позже Гончаров удалил набор масок из приложения, пояснив, что компания признала их «скандальными».
Ранее FaceApp уже обвиняли в расизме: фильтр «привлекательность» начал «обеливать» чернокожих пользователей. Тогда программисты объяснили это ошибкой в обучении нейросети, на которой работает приложение.