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«Мегафон» начал показывать свою рекламу на чужих сайтах. Чтобы от этого избавиться, придется звонить в поддержку

Meduza
14:35, 22 ноября 2017
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Абоненты сотового оператора «Мегафон» 21 ноября обнаружили: когда они пытаются зайти с телефона на некоторые сайты, то видят дополнительный баннер на весь экран. Иногда это реклама сервиса «Мегафон ТВ», иногда — других услуг компании.

Не стесняюсь спросить - а какого лешего #Мегафон засунул свою рекламу в мой сайт? Это вообще как?

Опубликовано Анной Логиновской 21 ноября 2017 г.

Технически мобильному оператору не составляет труда модифицировать код HTTP-сайтов, которые пытается загрузить абонент, чтобы добавлять туда дополнительные элементы. Так в прошлом поступал «Билайн», чтобы отображать в браузерах пользователей кнопку входа в личный кабинет.

Абоненты «Мегафона» жаловались на встроенную рекламу в 2012 и 2016 годах, но особенно много жалоб появилось летом 2017-го. Тогда компания заявила «Медузе», что «эта возможность размещения информации работает в тестовом режиме». Судя по всему, тестирование признали успешным: теперь оператор отвечает недовольным абонентам, что он имеет право внедрять баннеры в соответствии со своими правилами.

В пункте 14.14.2 условий оказания услуг связи действительно говорится: «Подписывая договор, абонент соглашается на весь срок его действия на получение рекламы при использовании услуг, а также использование <…> сведений об абоненте в целях продвижения товаров <…> оператора и третьих лиц <…>».

Однако «Мегафон» своими баннерами рассердил не только клиентов, но и владельцев сайтов: получается, что пользователи, заходя к ним, видят какую-то постороннюю рекламу. Вот что увидел главный редактор петербургской «Бумаги», когда попытался открыть сайт своего издания:

Опубликовано Кириллом Артеменко 22 ноября 2017 г.

Судя по ответам представителей «Мегафона» в соцсетях, компанию это не смущает. Не рассматривает она и претензии абонентов, которые указывают, что «Мегафон» сначала берет деньги за доступ к интернету, а затем еще в этом интернете показывает им рекламу.

Одним из тех, кого возмутило поведение «Мегафона», стал главный редактор издания N+1 Андрей Коняев (N+1 работает по зашифрованному протоколу HTTPS; благодаря этому у провайдеров нет возможности видеть и вмешиваться в трафик, а «Мегафон» — теоретически — не должен внедрять в него свои баннеры). В своем твиттере Коняев предложил оператору еще несколько способов зарабатывать на абонентах.

Досталось компании и от других интернет-пользователей (здесь представлены только отзывы без нецензурных слов).

Чтобы отказаться от баннеров, абонентам советуют обратиться в службу поддержки компании — по телефону или через социальные сети; отключить самостоятельно дополнительную рекламу нельзя.

«Медуза» обратилась за комментариями в пресс-службу «Мегафона». На момент публикации этого материала ответ не пришел. В комментарии vc.ru представитель оператора заявил, что «использование этой услуги совершенно законно», и интересы владельцев сайтов компания не нарушает: «Канал мобильной передачи данных, по которому идет доступ к сайту, принадлежит оператору, и мы имеем право его монетизировать. Мы не считаем новую услугу нарушением интересов владельцев сайтов, поскольку не показываем рекламу поверх собственной рекламы сайтов, что не уменьшает эффективности их показов».

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