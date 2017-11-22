«Мегафон» начал показывать свою рекламу на чужих сайтах. Чтобы от этого избавиться, придется звонить в поддержку

Абоненты сотового оператора «Мегафон» 21 ноября обнаружили: когда они пытаются зайти с телефона на некоторые сайты, то видят дополнительный баннер на весь экран. Иногда это реклама сервиса «Мегафон ТВ», иногда — других услуг компании.

Не стесняюсь спросить - а какого лешего #Мегафон засунул свою рекламу в мой сайт? Это вообще как? Опубликовано Анной Логиновской 21 ноября 2017 г.

Технически мобильному оператору не составляет труда модифицировать код HTTP-сайтов, которые пытается загрузить абонент, чтобы добавлять туда дополнительные элементы. Так в прошлом поступал «Билайн», чтобы отображать в браузерах пользователей кнопку входа в личный кабинет.

Абоненты «Мегафона» жаловались на встроенную рекламу в 2012 и 2016 годах, но особенно много жалоб появилось летом 2017-го. Тогда компания заявила «Медузе», что «эта возможность размещения информации работает в тестовом режиме». Судя по всему, тестирование признали успешным: теперь оператор отвечает недовольным абонентам, что он имеет право внедрять баннеры в соответствии со своими правилами.

Здравствуйте! В соответствии с Условиями оказания услуг связи мы можем показывать рекламу нашим Абонентам при предоставлении услуг связи. — МегаФон (@megafonru) November 21, 2017

В пункте 14.14.2 условий оказания услуг связи действительно говорится: «Подписывая договор, абонент соглашается на весь срок его действия на получение рекламы при использовании услуг, а также использование <…> сведений об абоненте в целях продвижения товаров <…> оператора и третьих лиц <…>».

Однако «Мегафон» своими баннерами рассердил не только клиентов, но и владельцев сайтов: получается, что пользователи, заходя к ним, видят какую-то постороннюю рекламу. Вот что увидел главный редактор петербургской «Бумаги», когда попытался открыть сайт своего издания:

Судя по ответам представителей «Мегафона» в соцсетях, компанию это не смущает. Не рассматривает она и претензии абонентов, которые указывают, что «Мегафон» сначала берет деньги за доступ к интернету, а затем еще в этом интернете показывает им рекламу.

Трафик с наших сайтов не тарифицируется. Если не нравится - можем отключить 😉 — МегаФон (@megafonru) November 21, 2017

Одним из тех, кого возмутило поведение «Мегафона», стал главный редактор издания N+1 Андрей Коняев (N+1 работает по зашифрованному протоколу HTTPS; благодаря этому у провайдеров нет возможности видеть и вмешиваться в трафик, а «Мегафон» — теоретически — не должен внедрять в него свои баннеры). В своем твиттере Коняев предложил оператору еще несколько способов зарабатывать на абонентах.

Или еще вот #идеядлямегафона Приложение, которое блокирует доступ к компьютеру, пока не заплатишь или не посмотришь рекламу. В личном кабинете можно отключить — Андрей Коняев (@a_konyaev) November 22, 2017

#идеядлямегафона Прерывать звонок абонента каждые 30 секунд и вставлять туда 10-секундный рекламный ролик. В личном кабинете можно отключить — Андрей Коняев (@a_konyaev) November 22, 2017

#идеядлямегафона Вместо каждого третьего сайта открывается сайт Мегафона. В личном кабинете, конечно, за дополнительные деньги эту услугу можно отключить — Андрей Коняев (@a_konyaev) November 22, 2017

Досталось компании и от других интернет-пользователей (здесь представлены только отзывы без нецензурных слов).

Не смогли пройти мимо pic.twitter.com/1fAwYWgWFx — MAXIM (@ru_maximonline) November 22, 2017

Тариф "Включайся! Общайся" - 300р.

Тариф "Включайся! Общайся (без рекламы в начале фактического соединения)" - 600р.

Тариф "Включайся! Общайся (без рекламы в начале фактического соединения, через 30 секунд от начала фактического соединения)" - 900р.

"Мегафон“ начинается с рекламы — Сергей Д (@sd0107) November 22, 2017

Эти правила, как выясняется, ещё и запрещают быть видеоблогером pic.twitter.com/0hTuLQEeRP — Никита Лихачёв (@Niketas) November 22, 2017

Чтобы отказаться от баннеров, абонентам советуют обратиться в службу поддержки компании — по телефону или через социальные сети; отключить самостоятельно дополнительную рекламу нельзя.

«Медуза» обратилась за комментариями в пресс-службу «Мегафона». На момент публикации этого материала ответ не пришел. В комментарии vc.ru представитель оператора заявил, что «использование этой услуги совершенно законно», и интересы владельцев сайтов компания не нарушает: «Канал мобильной передачи данных, по которому идет доступ к сайту, принадлежит оператору, и мы имеем право его монетизировать. Мы не считаем новую услугу нарушением интересов владельцев сайтов, поскольку не показываем рекламу поверх собственной рекламы сайтов, что не уменьшает эффективности их показов».