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Мобильные операторы подсовывают абонентам баннеры и подписки на платные сайты. Как от них отказаться?
«Мегафон»
Вмешательство в трафик
Некоторые абоненты «Мегафона» на части сайтов, открываемых с телефона, видят дополнительный баннер на весь экран. Он появляется даже там, где такая реклама не предусмотрена, — например, в сервисе для публикации текстов Telegraph, принадлежащем мессенджеру Telegram.
Баннеры вставляет «Мегафон». Оператор вмешивается только в код сайтов, работающих по небезопасному протоколу HTTP — в отличие от зашифрованного HTTPS, в нем провайдер видит все содержимое передаваемых данных и может менять их.
Сообщения о вмешательстве «Мегафона» в трафик пользователей появлялись и раньше, но в последнее время жалоб стало особенно много. В компании «Медузе» заявили: «Эта возможность размещения информации работает в тестовом режиме. С конкретными жалобами наши клиенты могут обратиться в контактный центр».
В соцсетях представители оператора также советуют обратиться в абонентскую службу — там подключат бесплатную услугу, запрещающую показ рекламы. Работает это и при обращении к компании через социальные сети. Найти в мобильном iOS-приложении «Мегафона» возможность самостоятельно отказаться от таких баннеров «Медузе» не удалось.
Мобильные подписки
«Мегафон» приводит несколько тысяч интернет-адресов, при заходе на которые пользователи рискуют заказать «мобильные подписки» — каждый день со счета списывается несколько (десятков) рублей в обмен на предоставление доступа к такому сайту. Многие пользователи соглашаются на такие подписки по незнанию, а понимают, что что-то не так, только заметив списания со счета.
Чтобы увидеть, на что вы подписаны, и отказаться от подписок, нужно зайти на страницу moy-m-portal.ru/moi_podpiski с телефона через мобильный интернет (это сайт «Мегафона», вот доказательство).
МТС
Вмешательство в трафик
«Медузе» не удалось найти упоминаний вмешательства в трафик со стороны МТС.
Мобильные подписки
Случайно подписаться на сайт с платным контентом в МТС очень легко. Причем зачастую страница выглядит так, что невнимательный пользователь даже не догадывается, когда он согласился на услугу.
Чтобы узнать, подключены ли вы у вас платные услуги, и отключить их, нужно открыть сайт moicontent.mts.ru или набрать на телефоне номер *152*2# .
Кроме того, одному из абонентов представители МТС написали инструкцию по блокировке доступа к странице, через которую осуществляются подписки. Делается это в настройках айфона, в черный список можно добавить любой адрес.
«Билайн»
Вмешательство в трафик
Жалобы на то, что «Билайн» вмешивается в трафик абонентов (причем как через домашний, так и через мобильный интернет) звучали в 2014, 2015 и 2016 годах. Но каждый раз речь шла не о встраивании рекламы, как у «Мегафона», а о добавлении кнопки, которая вела на «Мини-кабинет» — страницу, на которой можно узнать свой баланс и другую информацию.
В декабре 2016 года «Билайн» объявил о закрытии «Мини-кабинета».
Мобильные подписки
Летом 2014 года представители «Билайна» заявляли, что серьезно переработал механизм работы с платными подписками и платными контент-услугами. Компания утверждает, что без подтверждения ни одна подписка не может быть активирована, но тут же признает, что нажатие на ссылку в браузере считается таким подтверждением.
Чтобы посмотреть список подключенных услуг, нужно зайти в личный кабинет на сайте «Билайна» и во вкладке «Профиль» найти раздел «Мои информационно-развлекательные услуги». Подписки перечислены и в мобильном приложении «Билайна».
Как защититься?
Чтобы защититься от любого вмешательства в ваш интернет-трафик, придется сидеть через VPN или пользоваться только сайтами, работающими по протоколу HTTPS.
Чтобы с вашего счета не списывали деньги за доступ к контенту, подключите у вашего оператора отдельный лицевой счет для контент-услуг. У одних компаний это делается в личном кабинете, у других придется обращаться в салон связи. Подробнее про подключение второго счета у каждого оператора рассказывали наши коллеги из VC.ru.