Мобильные операторы подсовывают абонентам баннеры и подписки на платные сайты. Как от них отказаться?

Некоторые абоненты «Мегафона» на части сайтов, открываемых с телефона, видят дополнительный баннер на весь экран. Он появляется даже там, где такая реклама не предусмотрена, — например, в сервисе для публикации текстов Telegraph, принадлежащем мессенджеру Telegram.