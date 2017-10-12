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Мультяшный Цукерберг в разрушенном Пуэрто-Рико, приветствующий солнце Asics и расистская реклама Dove Главные PR-провалы октября
Первая половина октября 2017 года оказалась щедрой на скандалы: Dove снова ругают из-за неудачной рекламы, обвиняя ее в неуважении к темнокожим женщинам (несколько месяцев назад ее уже критиковали за флаконы гелей для душа в форме женских фигур). В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг решил показать возможности VR-очков и провел виртуальный тур по Пуэрто-Рико, разрушенному от урагана. В России в неловкую ситуацию попала компания Asics — ее PR-менеджер перепутала молодежный жест с нацистским приветствием.
Dove
В начале октября косметическая компания Dove опубликовала в фейсбуке отрывок из рекламы геля для душа. В коротком видео чернокожая девушка снимала коричневую футболку и превращалась в белую женщину в бежевой футболке.
Ролик предсказуемо вызвал скандал. Пользователи соцсетей сочли, что таким образом компания показала, как черную девушку «очистили» — как на старых рекламных плакатах американского мыла.
7 октября компания удалила рекламу и извинилась. «Изображение, которое мы ранее разместили в фейсбуке, было неточным в представлении чернокожих женщин. Мы глубоко сожалением, что это [кого-то] задело», — заявили представители Dove. Пользователи соцсетей вспомнили, что компания уже выпускала подобную рекламу, и призвали бойкотировать ее.
Спустя несколько дней издание The Guardian опубликовало колонку американской модели Лолы Огунъеми, снявшейся в рекламе. Девушка, чьи родители из Нигерии, заявила, что росла в окружении людей, которые считали, что темнокожие люди выглядели бы привлекательнее, если бы их кожа была светлее. «Все призывали бойкотировать Dove, и мои друзья со всего мира писали мне, чтобы убедиться, что я в порядке. Я была ошеломлена тем, какой скандал поднялся», — рассказала Огунъеми. По ее словам, в полной версии рекламы появлялись семь женщин разных рас и возрастов, которые рассказывали, что любая кожа нуждается в уходе. Огунъеми подчеркивает, что в фейсбуке Dove опубликовал короткий тизер, вырванный из контекста.
Девушка согласилась с критикой, но также отметила, что она довольна сотрудничеством с Dove. По ее мнению, компании следовало бы отстоять свою идею.
Asics
Спортивный бренд Asics также попал в крайне неловкое положение. PR-менеджер российского представительства Asics Екатерина Старостина опубликовала в фейсбуке фотографию с сотрудниками компании, которые сделали танцевальное движение дэб — вскинули вверх правую руку, а левой рукой закрыли лицо.
Старостина сопроводила снимок очень странной подписью: «Можно сказать „приветствие солнцу“. Но я не помню, что этот символ в подростковой культуре означает и откуда он пошел. При этом первый ряд снизу явно в теме больше». В России «приветствием солнцу» называют нацистское приветствие, при котором правую руку вскидываю вверх под углом примерно в 45 градусов.
Пользователи фейсбука пытались объяснить Старостиной, что означает «приветствие солнцу», но PR-менеджер заявила, что «каждый в меру испорченности видит». Затем Старостина удалила фотографию и пост.
Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг 10 октября совершил виртуальный тур по Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария». С помощью приложения Facebook Spaces мультипликационный Цукерберг и глава приложения Рэйчел Франклин обсудили выход новых очков виртуальной реальности Oculus. Также глава Facebook рассказал, как компания помогает пострадавшим от урагана пуэрториканцам. По словам Цукерберга, компания предоставила несколько видов карт для поисково-спасательных операций.
Общение мультяшных Цукерберга и Франклин проходило на фоне разрушенных домов и размытых дорог, которые транслировались в режиме реального времени.
На Цукерберга обрушились с критикой. В комментариях под трансляцией пользователи фейсбука писали, что такая реклама приложения и Oculus как минимум неуместна. Некоторые прямо заявили, что глава Facebook эксплуатирует трагедию, чтобы повысить прибыль компании.
Сам Цукерберг не ожидал такой реакции на демонстрацию и заявил, что эмпатия — это одна из самых мощных функций VR. «Моя цель была в том, чтобы показать, как VR может повысить осведомленность [о катастрофах], а также помочь понять, что происходит в разных концах света», — написал Цукерберг.