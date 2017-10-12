Мультяшный Цукерберг в разрушенном Пуэрто-Рико, приветствующий солнце Asics и расистская реклама Dove Главные PR-провалы октября

Основатель Facebook Марк Цукерберг 10 октября совершил виртуальный тур по Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария». С помощью приложения Facebook Spaces мультипликационный Цукерберг и глава приложения Рэйчел Франклин обсудили выход новых очков виртуальной реальности Oculus. Также глава Facebook рассказал, как компания помогает пострадавшим от урагана пуэрториканцам. По словам Цукерберга, компания предоставила несколько видов карт для поисково-спасательных операций.