Режиссер Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов 2000-х годов. С ним хочется поспорить! Расскажите «Медузе» о шоу, которое реально заслуживает этого звания
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») продолжает публиковать личные топы. До этого он назвал свои любимые боевики, киносиквелы, которые превзошли оригинал, и удачные фильмы с путешествиями во времени. А теперь Ганн составил список самых недооцененных сериалов 2000-х. Режиссеру кажется, что все перечисленные им шоу можно посмотреть запоем во время карантина. Вот полный список с комментариями Ганна.
Внимание: в конце материала будет специальная форма, в нее вы сможете вписать сериал, который кажется вам самым недооцененным из всех.
«Патриот»
«Шоу Стива Конрада, вышедшее в стриминговом сервисе Amazon Prime. Абсолютный шедевр в плане драмы, интриги, напряжения и комедии. Если нравится „Лучше звоните Солу“, понравится и этот сериал».
«Чудошоузен»
«Детское кукольное шоу, сделанное исключительно для взрослых. Возможно, самая смешная передача за всю историю телевидения. Совершенно точно не подойдет тем, кого легко оскорбить. Если вы любите „Южный парк“, но он кажется слишком сдержанным, попробуйте „Чудошоузен“. Можно найти в сервисах MTV Hits, Amazon Prime и iTunes».
«Королевство»
«Жесткое шоу (иногда его тяжело смотреть) о семье бойцов ММА. Ее члены не могут справиться со своими зависимостями и урегулировать все остальное в жизни. Фрэнк Грилло, Ник Джонас, Джонатан Такер и остальные актеры очень круты. Сериал доступен в DirecTV и iTunes».
«Шоу Джо Шмо»
«Еще до „Дэдпула“ Ретт Риз и Пол Верник создали величайшее реалити-шоу. Все участники — актеры, за исключением парня, который считает, что участвует в конкурсе. Первый сезон, возможно, — величайший сезон любого шоу на ТВ, но его нет в стриминговых сервисах. А вот третий сезон есть в iTunes».
«Копы Карачи»
«Я — единственный, кто смотрел „Копов Карачи“. Это реалити-шоу в духе „Полицейских“, но все происходит в Карачи (город-порт на юге Пакистана), поэтому участники не следует протоколам американских полицейских. Шоу грустное, напряженное и захватывающее. Некоторые выпуски доступны на ютьюбе. Хотелось бы мне найти где-нибудь все остальные эпизоды».
«Мастера вечеринок»
«Шестеро героев, мечтающих стать голливудскими актерами, работают в кейтеринговой компании. В сериале всего 20 коротких эпизодов, все идеальны. Великолепная работа Адама Скотта, Джейн Линч и Кена Марино. Понравится тем, кто любит „Парки и зоны отдыха“, „Студию 30“ и тому подобное, но хочет чего-то более острого. Есть на всех стриминговых сервисах».
«Правосудие»
«Самое мейнстримное шоу из всего списка. Держит планку качества в течение шести сезонов — сегодня это что-то почти неслыханное. „Правосудие“ сохраняет дух рассказа Элмора Леонарда, на котором и основано, и сочетает с вестерном. Уолтон Гоггинс и Тимоти Олифант великолепно играют на протяжении всего шоу. Есть в iTunes».
«Руководство ко всему»
«Команда издания Vice путешествует по миру и творит всякое. Невероятно рад, что могу отправиться вместе с ними и получить этот опыт. Но я также рад, что мне, на самом деле, не нужно никуда выходить. Эпизоды о Северной Корее и Либерии разбивают сердце и взрывают голову. Доступно в iTunes».
«Первое лицо»
«Величайший документальный сериал от величайшего документалиста — Эррола Морриса. В каждом эпизоде (длина у них разная) участник дает развернутое интервью Интерротрону, изобретению Морриса. У меня есть „Первое лицо“ на DVD. Кое-какие эпизоды можно найти в сети».
«Счастливая долина»
«Криминальная драма Салли Уэйнрайт с Сарой Ланкашир в роли сержанта полиции Западного Йоркшира. Хотелось бы, чтобы такими были „C.S.I. Место преступления“ и ему подобное, но увы. Это шоу про людей, захватывающее. Его почему-то убрали с Netflix, но вы можете посмотреть „Счастливую долину“ в iTunes».