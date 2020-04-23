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Режиссер Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов 2000-х годов. С ним хочется поспорить! Расскажите «Медузе» о шоу, которое реально заслуживает этого звания

Источник: Meduza

Джеймс Ганн Richard Harbaugh / Disneyland Resort / Getty Images

Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») продолжает публиковать личные топы. До этого он назвал свои любимые боевики, киносиквелы, которые превзошли оригинал, и удачные фильмы с путешествиями во времени. А теперь Ганн составил список самых недооцененных сериалов 2000-х. Режиссеру кажется, что все перечисленные им шоу можно посмотреть запоем во время карантина. Вот полный список с комментариями Ганна.

Внимание: в конце материала будет специальная форма, в нее вы сможете вписать сериал, который кажется вам самым недооцененным из всех.