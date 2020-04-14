шапито
Говорят, продолжения фильмов всегда хуже первой части. Давайте докажем, что это не так — и составим список сиквелов, которые лучше оригиналов
Источник: Meduza
Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший для Marvel две части «Стражей Галактики», поделился в твиттере списком киносиквелов, которые, на его взгляд, превзошли первые фильмы. Ганн рассматривал только вторые части и не учитывал третьи и следующие фильмы в серии, если они были. Вот некоторые фильмы из его списка:
- «История игрушек 2»
- «Крестный отец 2»
- «Шрэк 2»
- «Темный рыцарь»
- «Приключения Паддингтона 2»
- «Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар»
- «Безумный Макс 2: Воин дороги»
- «Терминатор 2: Судный день»
- «Человек-паук 2»
- «На несколько долларов больше»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Блэйд 2»
- «Первый мститель: Другая война»
Ганн отметил, что не включил в список «Чужих» Джеймса Кэмерона, так как считает этот фильм таким же великим, как и «Чужого» Ридли Скотта.
Вот какие варианты предложили режиссеру в комментариях.
- «Стражи Галактики. Часть 2»
- «Кунг-фу Панда 2»
- «Джон Уик 2»
- «Властелин колец: Две крепости»
- «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»