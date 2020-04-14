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шапито

Говорят, продолжения фильмов всегда хуже первой части. Давайте докажем, что это не так — и составим список сиквелов, которые лучше оригиналов

Источник: Meduza
Felix Mooneeram / Unsplash

Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший для Marvel две части «Стражей Галактики», поделился в твиттере списком киносиквелов, которые, на его взгляд, превзошли первые фильмы. Ганн рассматривал только вторые части и не учитывал третьи и следующие фильмы в серии, если они были. Вот некоторые фильмы из его списка:

  • «История игрушек 2»
  • «Крестный отец 2»
  • «Шрэк 2»
  • «Темный рыцарь»
  • «Приключения Паддингтона 2»
  • «Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар»
  • «Безумный Макс 2: Воин дороги»
  • «Терминатор 2: Судный день»
  • «Человек-паук 2»
  • «На несколько долларов больше»
  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Блэйд 2»
  • «Первый мститель: Другая война»

Ганн отметил, что не включил в список «Чужих» Джеймса Кэмерона, так как считает этот фильм таким же великим, как и «Чужого» Ридли Скотта.

Вот какие варианты предложили режиссеру в комментариях.

  • «Стражи Галактики. Часть 2»
  • «Кунг-фу Панда 2»
  • «Джон Уик 2»
  • «Властелин колец: Две крепости»
  • «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

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