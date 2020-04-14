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Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший для Marvel две части «Стражей Галактики», поделился в твиттере списком киносиквелов, которые, на его взгляд, превзошли первые фильмы. Ганн рассматривал только вторые части и не учитывал третьи и следующие фильмы в серии, если они были. Вот некоторые фильмы из его списка:

«История игрушек 2»

«Крестный отец 2»

«Шрэк 2»

«Темный рыцарь»

«Приключения Паддингтона 2»

«Звездные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар»

«Безумный Макс 2: Воин дороги»

«Терминатор 2: Судный день»

«Человек-паук 2»

«На несколько долларов больше»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Блэйд 2»

«Первый мститель: Другая война»

Ганн отметил, что не включил в список «Чужих» Джеймса Кэмерона, так как считает этот фильм таким же великим, как и «Чужого» Ридли Скотта.

Вот какие варианты предложили режиссеру в комментариях.

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Кунг-фу Панда 2»

«Джон Уик 2»

«Властелин колец: Две крепости»

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»