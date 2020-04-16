«Превосходство Борна»

Александр

Вот что выпадает на долю героя в этой части — и чем она прекрасна:

отличная кириллица

суровые русские милиционеры

не менее суровый русский киллер, который подрабатывает в ФСБ и машет ксивой налево и направо

испытание водкой!

Уйти от преследователей по европейским дорогам — это проще простого, а ты попробуй преподать милиции уроки вождения, угоняя от нее на «Волге»! Вот это уже уровень агента ЦРУ. Это все, конечно, ирония, но все же. Борн тут как никогда уязвим, выбирается еле живым, успевает прокатиться по всему миру, ну и, конечно, трогательная для боевика сцена с эпизодической ролью Оксаны Акиньшиной. Все это делает его немного лучше.