«Брат-2» > первой части! А еще был второй «Терминатор». И «Назад в будущее — 2» помните? Читатели «Медузы» назвали идеальные киносиквелы
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список киносиквелов, которые, по его мнению, превзошли первую часть. Он включил в этот список второго «Терминатора», «Бегущего по лезвию 2049» и «Крестного отца — 2». Третья и другие части серий не учитывались, только вторые. «Медуза» предложила читателям составить альтернативный список лучших сиквелов. Чаще всего в сообщениях упоминали опять же «Терминатора-2», продолжение «Брата» и «Назад в будущее — 2», но это еще не все. Вот два десятка идеальных сиквелов по версии читателей «Медузы». Можно устроить киномарафон!
«Карлсон вернулся»
Олег
Появление харизматичной фрекен Бок в исполнении блистательной Фаины Раневской. Динамика, яркий конфликт, мегацитаты. Именно вторая часть и придала культовости всей серии о Карлсоне.
«Адреналин-2»
Арам
Потому что перестал изображать из себя классический экшен, коих тысячи. Это веселая, местами уместно безумная треш-комедия.
«Брат-2»
Владимир
Более продуманный сценарий. Морально-нравственная повестка затронута куда более явно. Сиквел стал сильнее в отношении экшен-сцен и элементов боевика. Разнообразие мест действия и различных персонажей.
«Такси-2»
Елена
Все старые фишки улучшены, а новые еще не стали свидетельством иссякающей фантазии авторов.
«Человеческая многоножка — 2»
Андрей
Лучшее изображение маньяка-психопата за последние годы, колоритнейший персонаж! В составе «многоножки» уже не три, а 12 человек. Да и изготавливалась «многоножка» не профессионалом-хирургом, а любителем, с использованием строительных инструментов… Шикарный фильм!
«Гарри Поттер и тайная комната»
Юля
Во втором фильме было чему пугаться. И герои как-то более основательно подошли к нарушению школьных правил: отравили одноклассников, похитили учителя, убили редкое животное.
«Зловещие мертвецы — 2»
Антон Александров
А тут нужны комментарии? По-моему, многие полюбили фильмы этой серии именно после второй части. Брюс Кэмпбелл великолепен, фильм стал гораздо смешнее, классный сюжет и море крови!
«Назад в будущее — 2»
Роман
Во второй части охватили куда бóльший период времени, чем в первой (да и в третьей) части. И особенно интересно наблюдать, как люди в конце 1980-х представляли себе 2015-й. Забавно сравнивать, с чем создатели фильма угадали во взгляде на будущее, а с чем — нет.
«Люди Икс — 2»
Павел
Странно, что Джеймс Ганн включил в свой список второго «Человека-паука», но не включил вторых «Людей Икс». Если первый фильм был историей о добре и зле, Ксавье и Магнето, то во второй части добавили третью сторону конфликта — людей. Сторона не менее опасная, чем соратники Магнето, и такая близкая зрителю. Именно вторая часть показала хрупкий баланс во вселенной «Людей Икс». Есть люди, мечтающие уничтожить мутантов, а есть мутанты, мечтающие уничтожить людей. И есть «Люди Икс», пытающиеся найти компромисс. Замечательный фильм, который на голову превосходит оригинал с визуальной точки зрения: покушение на президента и сейчас смотрится на одном дыхании.
«Фантомас разбушевался»
Андрей
«Сейчас время гаджетов», как выразился комиссар Жюв. В фильме полно смешных отсылок к фильмам про Джеймса Бонда. А еще в нем хватает приключений, переодеваний и запоминающихся локаций. Видимо, лучший в трилогии про Фантомаса.
«Звездный путь — 2: Гнев Хана»
Артем
Первая часть полностью потеряла дух приключений из оригинального сериала, а вторая часть вернула популярного злодея Хана. Появились звездные бои, больше драмы и одно из лучших противостояний в истории кино, а именно капитан Кирк против Хана. Фильм до сих пор помнят как минимум благодаря знаменитому крику «ХАН! ХА-А-А-А-А-А-А-АН!»
«Смертельное оружие — 2»
Рустам
Вторая часть глубже раскрыла взаимоотношения двух детективов, которых играли Гибсон и Гловер, а появление в фильме Джо Пеши сделало фильм намного более увлекательным и смешным. Сцена со взрывом унитаза вообще одна из лучших в кинематографе! Помните? «Раз-два-три» или «Раз-Два-Три-Пошел?!»
«Король-лев — 2: Гордость Симбы»
Татьяна
Этот мультфильм наглядно объясняет, что у твоего врага тоже есть имя и лицо. «We are one» («Мы — одно целое») идет рефреном через весь фильм. На мой взгляд, это больше чем просто очередная перепевка «Ромео и Джульетты». В первом же фильме Шрам и гиены представлены как однозначное зло, которое нужно победить. Первая часть, безусловно, очень хороша, но мне больше по душе вторая.
«Пила-2»
Андрей
После успеха первой части киностудия дала режиссеру карт-бланш и больший бюджет. Среди всех фильмов франшизы пересматривать хочется только второй. Не в упрек первой части, но именно сиквел реализовал полностью все идеи авторов. Феерично, захватывающе, незабываемо. Все, что было после второй части, — тень и пыль.
«Превосходство Борна»
Александр
Вот что выпадает на долю героя в этой части — и чем она прекрасна:
- отличная кириллица
- суровые русские милиционеры
- не менее суровый русский киллер, который подрабатывает в ФСБ и машет ксивой налево и направо
- испытание водкой!
Уйти от преследователей по европейским дорогам — это проще простого, а ты попробуй преподать милиции уроки вождения, угоняя от нее на «Волге»! Вот это уже уровень агента ЦРУ. Это все, конечно, ирония, но все же. Борн тут как никогда уязвим, выбирается еле живым, успевает прокатиться по всему миру, ну и, конечно, трогательная для боевика сцена с эпизодической ролью Оксаны Акиньшиной. Все это делает его немного лучше.
«Лед-2»
Динислам
Лучше передана атмосфера русской жизни, больше драматических немых сцен и очешуительная развязка всего фильма.
«Рокки-2»
Дмитрий
Первые два фильма «Рокки» скорее представляют собой один фильм, разделенный на две части: между ними проходит буквально несколько минут после поединка Рокки Бальбоа и Аполло Крида. Сиквел не то чтобы лучше первой части, зато мастерски завершает историю противостояния Рокки и Аполло, и делает это непревзойденно.
«Эйс Вентура — 2: Когда зовет природа»
Дарья
Сюжетная линия второго фильма намного интереснее первой! Разборки между двумя африканскими племенами, буддийские монахи, Джим Керри и ШИКАКА!
«Терминатор-2: Судный день»
Роман
Вторая часть — огромный шаг вперед по всем показателям, особенно в плане спецэффектов. Ну и именно во второй части появился жидкий терминатор, и это эталонный антагонист.
«Горько-2»
Жора Крыжовников (но это не точно)
Если первая часть предлагает обычную русскую алкотусу, которую все видели и в которой все участвовали, то вторая вырывается в русский абсурд и хтонь, где несут гроб по побережью, ржут с вэдэвэшников и удивляются (какому-то) Гайдаю.