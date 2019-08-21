С днем рождения, Ащьф Лштшфум! 🎂 Самому известному альтер-эго Джейсона Борна исполнилось 50 лет

21 августа 2019 года свой пятидесятый день рождения отмечает уроженец Москвы Ащьф Лштшфум. Он же — Foma Kiniaev. Впрочем, на самом деле Фомы никогда не существовало: это всего лишь имя в поддельном паспорте Джейсона Борна, суперагента и главного героя романов Роберта Ладлэма и киносериала с Мэттом Деймоном в главной роли. Этот паспорт — из фильма «Идентификация Борна» 2002 года.

Появление в паспорте типично русского и не вызывающего никаких подозрений имени «Ащьф Лштшфум» объясняется довольно просто: это «Foma Kiniaev», только набранное с непереключенной раскладкой.

Как бы то ни было, у русскоязычных пользователей твиттера сегодня праздник.

Все поздравляют юбиляра…

…и поражаются тому, как быстро летит время.

Мы присоединяемся к поздравлениям! 🎉

Бонус

Кажется, в последнем фильме о Джейсоне Борне Ащьф все же стал Фомой (нужный фрагмент — на 1:28, и длится буквально секунду).

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