VeRMuT

2005

Как-то в гости пришли одноклассники старшей сестры. Родителей, как можно догадаться, дома не было. День обещал быть томным, но вмешалась судьба — закончились принесенные с собой запасы, под нож пустили родительские. А мы как раз шутили про «давайте напоим кота».

Нашли вермут (как выяснилось позже — какой-то крутой), налили коту (он был не против). Для нас все закончилось довольно трагично — родители заметили отсутствие вермута. Ну а для кота все прошло без последствий.

В итоге задолбался всем говорить, что не пью, сменил ник. Давать кому-то свою почту (в банке, например) было очень неуютно. Поэтому теперь я скучный взрослый с обычным именем и фамилией.