«Пришлось добавить несколько букв r, будто хомяк рычит. Rrrrrr!» Читатели «Медузы» — о своих первых никах в интернете
Многие стыдятся своих первых ников в интернете — и совершенно зря! Ведь у каждого из них есть своя история. Может, глупая, а может, трогательная или веселая. В конце марта мы рассказали, что в «Медузе» работают Иван namba_van (между прочим, главный редактор!) и Ладлак Варвар (ведущий подкаста «Что случилось»). И попросили читателей написать историю своих ников, а также указать год подключения к интернету. Мы получили более двух тысяч сообщений — в том числе от Куки-Муки, Гномища и Депрессивного хорька. Из них мы отобрали чуть больше 20 писем. Для удобства чтения мы их незначительно отредактировали.
Бобрита
2004
Во втором классе мне очень нравился мультик «Крутые бобры»! Тогда я, видимо, не знала о существовании слова «бобриха».
Депрессивный хорек (ferret_depressed)
1999
Новость когда-то была, что из зоопарка на волю сбежал дрессированный хорь. До этого полгода был в депрессии, не ел, не хотел фокусы показывать. А потом сбежал. И больше его никто не видел.
gipotolianus
1998
Меня зовут Толян. В голове есть область гипоталамус, она регулирует деятельность мозга. Отсюда и gipotolianus.
nomer4vSpiske
2007
Несколько лет назад я ухаживал за одной девушкой. Как водится, ей нравились знаки внимания, но лично ко мне интереса не испытывала. Когда терпение кончилось, я спросил, есть ли у меня шанс на взаимность. На это она ответила, что я — четвертый в очереди тех, с кем она могла бы встречаться. Глупость этой фразы меня рассмешила, с девушкой я больше не общался. А ник звучал прикольно и со смыслом.
Darkabar
2007
Мрачный кабардинец. Предложил брат.
hamsterrr
2008
Мама ласково называла меня «хомяком», по-английски hamster. Ник hamster везде был занят, поэтому пришлось добавить несколько букв r, будто бы хомяк рычит. Rrrrrr!
prosto_b
2002
Знакомились с девчонками в питерском баре. Я тогда учился на втором курсе.
— Меня зовут Баир.
— Багир?
— Баир.
— Батыр?
— Баир…
Ладно, для вас просто Б!
Loshadka
1999
Я маленькая Loshadka, но стою очень много денег!
StarLetka
2001
Насмотрелась рейтингов голивудских звезд, всех молодых актрис там называли старлетками. Была уверена, что тоже стану актрисой. Потому и ник такой. Кстати, на каких-то сайтах он у меня до сих пор, как дань юности.
letseatbees
1998
Любил группу The Beatles, а фраза «Давайте есть пчел», то есть «letʼs eat bees», звучала созвучно их песне «Let it be».
Big Yellow Mouse
1998
Я археолог, летом 1998 года была в экспедиции. К нам тогда приехала американка. Она поинтересовалась, кто вырыл такие большие норы в курганах. Мы не знали, как будет «сурок» по-английски, а она — кто это по-русски. Вот так, через big yellow mouse («большая желтая мышь»), ей и объяснили! Она уехала, а фольклорный персонаж остался. Осенью я стала выходить в сеть (еще не из дома, а в «Ленинке») — и присвоила его себе. Кстати, я до сих пор пользуюсь этим ником. Еще и собираю разные фигурки мышей, буквально позавчера завела очередную — под хохлому!
M@k$
2003
$ — хочу быть богатым, как 50 Cent. @ — я же в интернете!
infernalochka
2007
Потому что я считала себя очень готичной девочкой. И сентябрь тогда горел.
Chupalinka
2002
Меня зовут Полина, и мой дедушка называл меня Чуполиной (по аналогии с мультиком «Чиполлино»). Это и было моим первым никнеймом. Позже я стала очень стесняться своего ника, и уже давно себя никак иначе как Полиной нигде не называю. Хотя сейчас ник Чуполина мне кажется очень даже милым и забавным.
VeRMuT
2005
Как-то в гости пришли одноклассники старшей сестры. Родителей, как можно догадаться, дома не было. День обещал быть томным, но вмешалась судьба — закончились принесенные с собой запасы, под нож пустили родительские. А мы как раз шутили про «давайте напоим кота».
Нашли вермут (как выяснилось позже — какой-то крутой), налили коту (он был не против). Для нас все закончилось довольно трагично — родители заметили отсутствие вермута. Ну а для кота все прошло без последствий.
В итоге задолбался всем говорить, что не пью, сменил ник. Давать кому-то свою почту (в банке, например) было очень неуютно. Поэтому теперь я скучный взрослый с обычным именем и фамилией.
Amnesia
2007
Долго думала над ником. Хотелось чего-то необычного, не как у всех, но без всяких знаков доллара и прочего. В то время очень любила творчество Димы Билана. Как-то раз переслушивала все его треки и наткнулась на песню «Amnesia» (она совсем не популярная и не играла из каждого утюга). И тут же поняла, что это мое! До сих пор почта с таким ником. И да, мне 26 и я рассылаю с нее резюме.
ЛЕВАЯ
2001
Думаю, хотела подчеркнуть, что я тут «мимо проходила», человек вне тусовки. Но все, похоже, были уверены, что у меня какие-то коммунистические убеждения.
Гномище
1998
Я была милой маленькой рыженькой девочкой, и со мной часто сюсюкались и никогда не считались с моим мнением. Этим ником я хотела всех устрашить, вызвать уважение, и чтобы к моим словам прислушивались. Как вы понимаете, этого не произошло!
iolkadamaya
1995
Зачастую в нашем городе новогодняя елка стояла до мая. А еще ник созвучен с индейским народом майя, этим и понравилось.
KykuMyku
2001
В каком-то из молодежных журналов я увидел рубрику, которая называлась «Куки-Муки». В ней приводились рецепты различных блюд и вкусняшек. Я подумал: «О! Прикольно звучит». Так и превратился в Куки-Муки.
Heralt87
1998
Мне было 11, я обнаружил у себя седой волос и решил, что похож на ведьмака Геральта из Ривии. Тоже седой ведь!
INTRO
2002
У моего друга-меломана интернет появился гораздо раньше. Его знали под ником «Holy Diver», в честь названия его любимой песни группы Deep Purple. Я решил повторить за ним, открыл альбом какой-то группы (не помню подробностей). И единственное название песни, которое мне понравилось, было «INTRO»…
tRIPper
1998
Сначала казалось невероятно остроумным. А потом как-то в «Орках», это такой компьютерный клуб, соперник завопил: «Где тут триппер?» А я в ответ закричал: «Вот он я!» Уже через секунду стало как-то стыдновато. Ник сменил.