В «Медузе» работают Иван namba_van и Ладлак Варвар… А каким был ваш первый ник в интернете? Расскажите нам!

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Ну хватит пока о коронавирусе — есть и другие темы! Редактор «Медузы» и ведущий новостного подкаста «Что случилось» Владислав Горин, также известный как Ладлак Варвар, решил выяснить, какими были первые ники в интернете у его друзей.

Началось все с обычной разминки перед записью подкаста с экспертами-предпринимателями: «Вот мы звонили сегодня уважаемому человеку, в студии сидели Диджей Сидоров, Зе Бест и Ладлак Варвар (стыдно-то как)». Их собеседник, которому интернет провели еще в 1994 году, оказался Акакием Порфирьевичем Зимбершмундцем. Позже Акакий Порфирьевич Зимбершмундц переименовался в Снусмумрикка. Да, с двумя «к».

Итого в комментариях у Горина отметились:

MEGAtazik

Усталый Слон

Крольчатина

Лилу, великий фей.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков тоже участвовал в обсуждении. Как выяснилось, он скрывался под ником namba_van. Комментировать это мы, конечно же, не будем!

А теперь расскажите нам о своем первом нике

Что это был за ник? Есть ли у него какая-то история? Не стесняйтесь!