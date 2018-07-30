Актеры «Стражей Галактики» написали письмо в поддержку уволенного за твиты режиссера Джеймса Ганна

Актеры «Стражей Галактики» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, который был уволен из-за , написанных несколько лет назад.

В обращении актеры отмечают, что «шокированы» увольнением режиссера и надеются в будущем поработать с ним снова.

Подписи под письмом поставили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер, Вин Дизель и брат режиссера Шон Ганн.