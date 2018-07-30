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Актеры «Стражей Галактики» написали письмо в поддержку уволенного за твиты режиссера Джеймса Ганна

The Hollywood Reporter
20:09, 30 июля 2018
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Актеры «Стражей Галактики» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, который был уволен из-за оскорбительных твитов, написанных несколько лет назад. 

В обращении актеры отмечают, что «шокированы» увольнением режиссера и надеются в будущем поработать с ним снова.

Подписи под письмом поставили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер, Вин Дизель и брат режиссера Шон Ганн.

Джеймс, скорее всего, не последний хороший человек, подвергающийся публичному осуждению. В связи с растущим политическим расколом в стране можно сказать наверняка, что ситуации вроде этой будут продолжаться. Впрочем, мы надеемся, что американцы, вне зависимости от политических предпочтений, перестанут использовать стадное чувство в качестве оружия (англ.яз.).

The Hollywood Reporter
Ранее из актеров «Стражей Галактики» в поддержку Ганна высказывались только Дейв Батиста и Шон Ганн. Пратт и Салдана поддержали режиссера косвенно, не называя его имени.
Ультраправые и консервативные активисты приветствовали увольнение Ганна и призывали к судебному преследованию режиссера.

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