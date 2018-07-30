Актеры «Стражей Галактики» написали письмо в поддержку уволенного за твиты режиссера Джеймса Ганна
Актеры «Стражей Галактики» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, который был уволен из-за оскорбительных твитов, написанных несколько лет назад.
В обращении актеры отмечают, что «шокированы» увольнением режиссера и надеются в будущем поработать с ним снова.
Подписи под письмом поставили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер, Вин Дизель и брат режиссера Шон Ганн.
Джеймс, скорее всего, не последний хороший человек, подвергающийся публичному осуждению. В связи с растущим политическим расколом в стране можно сказать наверняка, что ситуации вроде этой будут продолжаться. Впрочем, мы надеемся, что американцы, вне зависимости от политических предпочтений, перестанут использовать стадное чувство в качестве оружия (англ.яз.).