Почему Императора опять слышно, но не видно? И чего это C-3PO прощается с друзьями? Вопросы к финальному трейлеру девятого эпизода «Звездных войн»
В день рождения Кэрри Фишер Disney выпустила финальный трейлер фильма «Скайуокер. Восход» — девятого эпизода «Звездных войн», который завершит космическую сагу. Вместе с выпуском трейлера была открыта продажа билетов и за первый час в американской сети Atom Tickets продали на 45% больше билетов, чем после старта предпродажи на «Мстители: Финал» (это абсолютный рекорд). Режиссер фильма Джей Джей Абрамс по-прежнему держит в тайне все самое интересное, да и трейлер раскрывает не так много подробностей. Фанаты «Звездных войн» уже разобрали новый проморолик и выдвинули свои предположения о сюжете заключительной части — вот наиболее любопытные из них.
Внимание! Если вы боитесь спойлеров и не хотите знать сюжетных подробностей «Скайуокер. Восход», почитайте о том, как оппозиционному политику Илье Яшину передавали в спецприемник домашнюю еду (вместе с зашифрованными посланиями!).
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А что с C-3PO?
C-3PO досталась самая трогательная сцена во всем трейлере — он прощается с друзьями, пока в его голове копается маленький хакер по имени Бабу Фрик. Судя по всему, дроид пожертвует своей памятью (и в каком-то смысле личностью) ради победы Сопротивления.
В третьем эпизоде C-3PO стирают память и отдают приемным родителям принцессы Леи. Поэтому к событиям четвертого эпизода дроид не помнит ни Энакина Скайуокера, ни Оби-Вана Кеноби.
Впрочем, как было показано в комиксе Джеймса Робинсона «Звездные Войны. C-3PO», какие-то воспоминания о событиях времен эпохи приквелов у дроида все-таки остались. Возможно, доступ к ним и попытались получить лидеры Сопротивления.
Кстати, обратите внимание на фон в сцене с участием C-3PO. В углу помещения можно разглядеть боевого дроида модели B1 — именно их использовали во время Войн клонов, ключевого конфликта трилогии приквелов.
Так Палпатин все-таки жив?
Возможно, но точно мы не знаем. Его голос звучит за кадром: злодей предупреждает, что заключение союза (не уточняется, между кем и кем — Рей и Кайло Реном?) приведет к поражению (чьему?!). Из ролика складывается впечатление, будто Император всех переиграл — и что даже его смерть в шестом эпизоде якобы была ему на руку.
При этом Джордж Лукас утверждал, что Палпатин мертв, и отметал идею воскресить его. Однако Абрамс, который также участвовал в написании сценария девятого эпизода, посчитал, что Императора необходимо включить в финальный фильм саги. Режиссер понимает беспокойство фанатов, но утверждает, что злодей должен был появиться в «Скайуокер. Восход». «Мне известно немного книг, в которых последние несколько глав не имели бы ничего общего с предыдущими. Если взглянуть на первые восемь фильмов, то вы увидите, что они подводят к тому, что мы делаем в девятом — все на поверхности». Возможно, Палпатина на самом деле не воскресят, а в фильме покажут его дух, заключенный в артефакты Силы.
При этом самого Палпатина в трейлере мы не видим. В ролике показан тронный зал, находившийся на второй Звезде Смерти, а также другой трон, созданный по наброскам 1981 года художника Ральфа Маккуорри.
На секунду в трейлере мелькает плащ, похожий на тот, что носил Палпатин в оригинальной трилогии. Но все же нельзя с точностью утверждать, что в кадре именно Император (и что это его трон).
Другие детали, которые заметили фанаты
- Кажется, Рей и Кайло Рен уничтожают постамент со шлемом Дарта Вейдера.
- После событий восьмого эпизода Сопротивление существенно выросло в размерах.
- Судя по трейлеру, бывший контрабандист Лэндо Калриссиан примкнул к Сопротивлению. В ролике он выступает с речью перед своими товарищами.
- В трейлере можно заметить уже знакомые корабли. Например, «Призрака» из мультсериала «Звездные войны: Повстанцы», а также крейсер типа «Молотоглав» из спин-оффа «Изгой-один».
- Мы пересмотрели трейлер несколько раз, но не увидели ни одной Звезды Смерти. Это подозрительно!
- Погодите, главные герои что, скачут на лошадеподобных существах по обшивке корабля? В открытом космосе?!