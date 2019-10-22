Почему Императора опять слышно, но не видно? И чего это C-3PO прощается с друзьями? Вопросы к финальному трейлеру девятого эпизода «Звездных войн»

Так Палпатин все-таки жив?

Возможно, но точно мы не знаем. Его голос звучит за кадром: злодей предупреждает, что заключение союза (не уточняется, между кем и кем — Рей и Кайло Реном?) приведет к поражению (чьему?!). Из ролика складывается впечатление, будто Император всех переиграл — и что даже его смерть в шестом эпизоде якобы была ему на руку.

При этом Джордж Лукас утверждал, что Палпатин мертв, и отметал идею воскресить его. Однако Абрамс, который также участвовал в написании сценария девятого эпизода, посчитал, что Императора необходимо включить в финальный фильм саги. Режиссер понимает беспокойство фанатов, но утверждает, что злодей должен был появиться в «Скайуокер. Восход». «Мне известно немного книг, в которых последние несколько глав не имели бы ничего общего с предыдущими. Если взглянуть на первые восемь фильмов, то вы увидите, что они подводят к тому, что мы делаем в девятом — все на поверхности». Возможно, Палпатина на самом деле не воскресят, а в фильме покажут его дух, заключенный в артефакты Силы.

При этом самого Палпатина в трейлере мы не видим. В ролике показан тронный зал, находившийся на второй Звезде Смерти, а также другой трон, созданный по наброскам 1981 года художника Ральфа Маккуорри.

На секунду в трейлере мелькает плащ, похожий на тот, что носил Палпатин в оригинальной трилогии. Но все же нельзя с точностью утверждать, что в кадре именно Император (и что это его трон).