Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, отбывший пять административных арестов подряд с конца июля по начало сентября, рассказал в фейсбуке, какими хитрыми способами ему доставляли домашнюю еду в изолятор. По правилам, передавать можно только купленные в магазине продукты, поэтому многие арестованные питаются в столовой при спецприемнике или едят лапшу быстрого приготовления. Но Вера Мусаелян, подруга Ильи Яшина и вокалистка группы «АлоэВера», нашла способ обойти этот запрет.

Еще летом Мусаелян купила вафельницу и начала печь. «Вы даже не представляете, насколько вкусно у нее получается. Все полтора месяца за решеткой я вспоминал, как прекрасно она готовит», — пишет Яшин. И вот в один из дней, которые оппозиционный политик проводил под арестом, в изолятор пришла Мусаелян и передала ему пакет с едой. Перед уходом подруга посоветовала Яшину внимательно читать состав продуктов. Тот не сразу понял, что она имела в виду, но все же послушался.

Среди обыкновенных шоколадных батончиков, воды, шоколада и яблок Яшин обнаружил вафли разных вкусов в магазинной упаковке. Как положено — со штрихкодом, датой изготовления и составом. Впрочем, с этикеткой, как и с самими вафлями, все оказалось не так просто.

Мусаелян зашифровала в составе послание своему другу: «Зеленый лук, перец, сухое молоко, ПРИВЕТ, соя, ИЛЬЯ, белок, растительное масло, СОГЛАСИСЬ, сливочное масло, Я, могут содержать, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНА».

В составе другой упаковки вафель Яшин увидел еще одно послание: «Мука пшеничная, крахмал, МЕЖДУ ПРОЧИМ, сыворотка молочная сухая, бекон, Я ВСТАЛА, сухое молоко, смесь трав, ПОРАНЬШЕ, белок, сорбитовый сироп, ЧТОБЫ, перец черный, лецитин, грецкий орех, ЭТО ПРИГОТОВИТЬ». Яшин посмотрел на изготовителя — ООО «Умница Вера». Та самая Вера Мусаелян, о чьих домашних вафлях Яшин так мечтал.

В комментариях на фейсбуке политику указали, что, возможно, такой способ передачи домашней еды в изолятор больше не сработает, раз о нем теперь все знают. Но самого Яшина, кажется, это не особо беспокоит: «Ну давайте голову в песок зароем и будем шепотом разговаривать. Еще что-нибудь придумаем, как придумывали раньше. А такие истории, на мой взгляд, достойны того, чтобы люди их знали».