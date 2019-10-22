«Сила будет с тобой вечно». Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Компания Disney выпустила финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». В нем главная героиня Рей сражается с Кайло Реном, а также встречается с принцессой Леей Органой. «Сага закончится. История будет жить вечно», — гласит слоган ролика.

Star Wars

Также в инстаграме опубликован новый постер девятого эпизода «Звездных войн», входящего в так называемую сагу о Скайоукерах.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в прокат 20 декабря 2019 года.