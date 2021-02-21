«Лауд», Земфира, «Аквариум», Mogwai и Олег Гаркуша «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: претендент на лавры поп-пластинки года от «Лауд», долгожданное возвращение Земфиры в компании героя мобильной игры, пиратские пляски от «Аквариума» и юбилейный выход Олега Гаркуши из «Аукцыона».
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«Лауд» «Магия»
Диджеи-уркаганы из Уфы наконец окончательно набрали силу и вошли во вкус, выдав убийственный, без пяти минут идеальный поп-альбом, паразитирующий разом на всех героях, танцевальных стилях и боевиках 1990-х: от диско к трип-хопу, от брейкбита к махровой попсе, от Михея к «Гостям из будущего», от Cream Soda к Томасу Мразу на подпевках. Кроме шуток, совершенно непонятно, как выбрать только один трек с альбома, их через один хочется в плейлист добавлять. Пластинка, под которую в этом сезоне будут танцевать все наконец-то открывшиеся клубы.
Слушать альбом «Красный закат» целиком: все платформы
Земфира «Остин»
Максимально неожиданный источник вдохновения. Мобильная игра, скрашивающая досуг миллионов скучающих домохозяек, настигла и Земфиру. Певица записала обращение к главному герою таймкиллера Homescapes, в котором, как выясняется, она прошла уже несколько тысяч уровней. Клип по мотивам игры рисует совсем безрадостные картины из фамильного особняка дворецкого Остина, обреченные повторяться как в «Дне сурка».
«Аквариум» «Месть королевы Анны»
Лучший номер (за исключением старинных классических «Для тех, кто влюблен» и «Стучаться в двери травы») из последнего альбома БГ, названный в честь корабля легендарного английского пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. В милом незатейливом видео музыканты «Аквариума» резвятся в петербургских подворотнях, вырядившись бездомными.
Слушать альбом «Тор» целиком: все платформы
«Курара» «Кинематограф»
В кино важна коллизия и надо мыслить кадрами, иронично, но резонно поучал Осип Мандельштам в «Шуме времени». В этом современном видеопрочтении стихов поэта завещанные правила соблюдены предельно точно. Простая идея об артисте, остающемся в поле зрительского внимания даже в частной жизни за рампой, блестяще реализована актерами «Коляда-театра» Василиной Маковцевой и Олегом Ягодиным. А последний не только спел, но и сам же срежиссировал клип.
Mogwai «Ritchie Sacramento»
Десятый студийный альбом ветеранов пост-рока не расскажет о них ничего нового, но оторваться от него вы все равно не сможете. Мощь, величие, монументальность и бесконечная любовь к музыке в каждом звуке.
Слушать альбом «As The Love Continues» целиком: все платформы
Олег Гаркуша и «Диктофон» «Изменилось»
Бессменный, всеми любимый шоумен «Аукцыона» отмечает 60-летие совместным синглом с подмосковным музыкантом Антоном Макаровым (два года назад они вместе уже записали целый альбом «23») — который звучит как затерявшийся бисайд с «Бодуна» или «Дупла». Это, разумеется, комплимент!
Тэш Султана «Sweet and Dandy»
Человек-оркестр из Австралии создает чудеснейший изобретательный нео-соул. Отдельное удовольствие наблюдать за вдохновенной игрой музыканта.
Слушать альбом «Terra Firma» целиком: все платформы
Stone Submarines «Forever Mine»
Гитарный психодел-дримпоп редкой выделки — словно драгоценное сокровище из коробочки с секретиками девочки из клипа, снятого на подмосковной даче на восьмимиллиметровую кинопленку.
5«Nizza & Alyona Alyona «Все не то»
Пока Москва встречала Новый год по-итальянски, Киев в который раз отмечал «Годный год» под руководством Ивана Дорна. Этот фанковый номер — дуэт мечты, наконец добравшийся до стримингов, как раз оттуда.
«Собачий Lie» «Не оставляй меня»
Подростковая всепоглощающая вечная любовь на грани абсолюта и ужаса. Красиво и трагично. Бейся, сердце, время биться.