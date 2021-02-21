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«Лауд», Земфира, «Аквариум», Mogwai и Олег Гаркуша «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: претендент на лавры поп-пластинки года от «Лауд», долгожданное возвращение Земфиры в компании героя мобильной игры, пиратские пляски от «Аквариума» и юбилейный выход Олега Гаркуши из «Аукцыона».

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