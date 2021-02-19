ЛАУД

19 февраля вышел альбом уфимской группы ЛАУД «Красный закат». Вместе с самим трио в записи поучаствовали VACIO, Cream Soda, Lovanda, Thomas Mraz и другие. Альбом получился танцевальным и беззаботным — как говорят сами участники группы, это «поток хорошего настроения с ноткой иронии и бравады».

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ЛАУД

Альбом мы писали с января по декабрь 2020 года. Нам было важно собрать в альбоме наших друзей-музыкантов, от которых мы сами кайфуем. Это своего рода застолье с гостями, только в музыкальной среде.

Мы вдохновлялись происходящим в жизни и какими-то яркими воспоминаниями из недалекого прошлого. Наша жизнь построена на творчестве — и дома, и вне, —поэтому мы и пишем о том, что происходит вокруг, какие-то личные переживания. Возможно, это просто поток хорошего настроения с ноткой иронии и бравады — всего по чуть-чуть. Но главное, что альбом написан от души, на настроении. Это как оседлать волну и не упасть с нее, пока песня не будет дописана, — сплошное удовольствие!

Лично мы довольны альбомом, на сто процентов, но пока результат оценивать сложно — он на пороге и даже не успел «разуться». Ему нужно время. Мы трепетно относимся к отзывам и очень надеемся на то, что слушатели смогут поймать наше настроение.

Презентация альбома «Красный закат» состоится 27 марта в московском клубе Gipsy.