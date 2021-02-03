«Если ты долго ходишь к психотерапевту, однажды психотерапевт приходит к тебе» Вокалист OQJAV на приеме у врача. Премьера клипа «4 птицы» на «Медузе»

«4 птицы» — первый клип на песню с альбома «Кромешна» группы OQJAV. Режиссер — студент ВГИКа Максим Мануленко. Главный герой, которого играет вокалист группы Вадик Королев приходит к психотерапевту — и рассказывает о своих переживаниях. Другие роли сыграли участники группы: Ярослав Тимофеев — врача, Дмитрий Шугайкин — санитара. Роль возлюбленной главного героя исполнила актриса Екатерина Рогачкова. «Медуза» представляет клип с комментариями авторов.

OQJAV

Вадик Королев

Тексты, музыка, вокал

Автор клипа «4 птицы» студент ВГИКа Максим Мануленко пришел с идеей снять клип сюжетно по моему давнему стиху «Марина», дальше он и Слава [Тимофеев] работали над деталями, их если приглядеться то в нем можно увидеть миллион отсылок к другим окуджавским песням. На главную роль я предложил ребятам пригласить актрису театра Пушкина Катю Рогачкову, так как Катя очень красивая и очень талантливая, я поклонник и фанат. Ребята были в восторге, Катя согласилась. Отдельно радует, что у пацанов в клипе полноценные самостоятельные роли, что редко бывает возможным сюжетно, везде все время я сплошной, а тут — все. Поздравляю Максима с дебютом и впредь желаю всем снимать только комедии.

Ярослав Тимофеев

Музыка, фортепиано

Фильм родился из случайного сообщения от случайного собеседника, на которое я решил ответить. Собеседником оказался Максим Мануленко, с которым вдвоем мы и довели эту историю до конца. Клип делался на бешеном энтузиазме, что, к счастью, не очень заметно зрителю. Для меня главный вопрос, который ставит клип, заключается в следующем: есть ли зло — или это производное от непонимания нами мотивов других людей? Один из самых талантливых «злодеев» философии Фридрих Ницше сказал: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». В применении к нашему клипу эта максима могла бы звучать так: «Если ты долго ходишь к психотерапевту, однажды психотерапевт приходит к тебе».

Максим Мануленко

Режиссер

Я очень рад, что снял свой дебютный музыкальный клип именно с трио OQJAV. Идея дословно визуализировать строки Вадика Королева уже давно жила в моей голове. В итоге я решил сосредоточиться на стихотворении «Марина». Как ни странно, идеальной музыкальной основой для клипа стала не песня «Марина» группы «Пилар» во главе с Королевым, а «4 птицы» OQJAV. Я воспринимаю эту песню как исповедь в форме колыбельной. Нашей задачей было добиться гармоничного параллельного развертывания песни и киноистории — так, чтобы музыка обволакивала своим расслабляющим звучанием «желтоватое» и немного небрежное визуальное повествование.