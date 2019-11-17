Дельфин, Билли Айлиш, Скриптонит — а также песни про ягоду в желе и мамин суп «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): запоздалый, но с лихвой удавшийся дебют питерской группы «Трипинадва», безумный 11-минутный клип от Alyona Alyona, разящий словом и лязгом индастриала Дельфин, а также внезапное возвращение одного культового московского ансамбля. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Трипинадва» «Чилл»
Лучше поздно, чем никогда. Самая ясная и добродушная пластинка года на русском языке. А также лучший припев-скороговорка про ягоду в желе.
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Дельфин «Мскв»
Как всегда сурово, громко и печально, но в этот раз по повестке дня Андрей Лысиков высказывается куда злее и убедительнее тех же Shortparis.
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Билли Айлиш «Everything I Wanted»
Посвящение лучшему другу — соавтору успеха Билли и ее родному брату Финнеасу. Успокоительная колыбельная после ночного кошмара.
Скриптонит, 104 и Lucaveros «Проблемы»
Если кому-то надоели эксперименты с полноценной живой группой (нам — нет!), то вот Адиль Жалелов в старом привычном рэп-амплуа.
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
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Alyona Alyona «Мамин суп»
Женщины варят борщ, мужчины философствуют. Кратко это все и ничего, что творится в клипе Алены Савраненко. Дичь, которую мог быть снять Линч.
Danger Mouse, Sparklehorse и MF Doom «Ninjarous»
Эта песня могла выйти еще в 2009-м, но годами пылилась в архивах плодовитого продюсера Брайана Бертона. При этом раритет ничуть не устарел.
T-Fest «Человек»
Новая ударная сила лейбла Басты переизобретает себя. Альбом неровный и спорный, но центральный сингл впечатляет.
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«Другдиджея» «Аутист»
Наследники лаунжа и хип-хопа 90-х (см. Lюk и «Детский панадолл») с историей московского эскаписта. Страх и ненависть в Северном Медведково.
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«Операция: Алмазное Бикини» «Детективная история»
Изобретательный, нескучный серф и фанк от инструментального трио из Кирова. Так мог бы звучать саундтрек стильного приключенческого фильма.
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«Весна на улице Карла Юхана» «Рим»
Негромкий, но важный камбэк культового московского ансамбля, который не было слышно 10 лет. Легкая музыка для тех, у кого нелегко на душе.