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Дельфин, Билли Айлиш, Скриптонит — а также песни про ягоду в желе и мамин суп «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): запоздалый, но с лихвой удавшийся дебют питерской группы «Трипинадва», безумный 11-минутный клип от Alyona Alyona, разящий словом и лязгом индастриала Дельфин, а также внезапное возвращение одного культового московского ансамбля. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!