шапито
Скриптонит выпустил дебютный альбом своей группы — и это не рэп. Послушайте его прямо сейчас
Meduza
Казахский рэпер Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, выпустил дебютный альбом своего музыкального проекта Gruppa Skryptonite.
На пластинке «Solitude» шесть песен, включая уже вышедшие синглы «Глупые и ненужные» и «Подруга».
«Solitude» доступен для прослушивания в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке».
В декабре 2017 года, после выхода альбома «Уроборос», Скриптонит заявлял, что ему надоело заниматься рэпом и он хочет попробовать себя в других жанрах. Таким экспериментом и стала Gruppa Skryptonite. Вскоре группа отправится в концертный тур.