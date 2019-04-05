Казахский рэпер Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, выпустил дебютный альбом своего музыкального проекта Gruppa Skryptonite.

На пластинке «Solitude» шесть песен, включая уже вышедшие синглы «Глупые и ненужные» и «Подруга».

«Solitude» доступен для прослушивания в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке».

В декабре 2017 года, после выхода альбома «Уроборос», Скриптонит заявлял, что ему надоело заниматься рэпом и он хочет попробовать себя в других жанрах. Таким экспериментом и стала Gruppa Skryptonite. Вскоре группа отправится в концертный тур.