Если бы Дэвид Линч снял кино про мамин суп: у Alyona Alyona вышел клип, от которого взрывается мозг 🤯

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (она же Алена Савраненко) выпустила 11-минутный клип на песню «Мамин суп». Режиссером выступил Ян Болотов, автор видео на другую популярную песню Alyona Alyona — «Рибки 2». Клип полон сюрреализма и выглядит так, будто его снимал Дэвид Линч.

alyona alyona

Сперва все очень обычно: Савраненко на кухне в кругу семьи читает рэп о мамином супе, пока родственники режут овощи. Внезапно камера перемещается в соседнюю комнату, в которой сидят двое мужчин — они обсуждают природу вещей, истинное значение слов и свободу выбора. Вот только говорят они задом-наперед; к тому же, в разговор все время включается невидимый рассказчик, который комментирует их философские выкладки. Беседа сопровождается субтитрами, но не все они имеют отношение к сцене. В некоторых так и пишут: «Этот титр не имеет ничего общего с тем, что происходит. А что вообще происходит?».

Чем дальше, тем безумнее становится клип: стоящий в углу кулер с водой превращается в микроволновку с глазным яблоком внутри. А позже в той же комнате открывается окно в параллельную реальность. После этого «Мамин суп» еще раз ломает четвертую стену — зрителям показывают окно программы Adobe After Effects, в которой монтируют клип. В конце действие клипа снова перемещается на кухню, но вместо Alyona Alyona и ее родственников там танцуют геометрические фигуры.

По словам Савраненко, ей понравилось, как режиссер Ян Болотов интерпретировал ее песню о супе. «На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев», — говорится в описании видео на ютьюбе.

Бонус!

А теперь сравните клип на «Мамин суп» со сном агента Купера из «Твин Пикса» Дэвида Линча.

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