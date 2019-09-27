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Alyona Alyona ездит по всему миру с концертами — об этом ее клип на песню «Завтра» (участвуют Noize MC и Skepta!). Премьера на «Медузе»
Источник: Meduza
Этим летом украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona ездила по всему миру с концертами — например, выступала на венгерском музыкальном фестивале Sziget. К тому же, она была специальным гостем от Украины на Биеннале в Венеции. Об этих ее путешествиях и рассказывает клип на песню «Завтра», в котором появились Noize MC и британский грайм-исполнитель Skepta (которого впечатлил флоу Alyona Alyona).
Если вам не хватило Alyona Alyona, посмотрите выпуск ютьюб-передачи «Вписка» с ее участием.