Alyona Alyona выпустила клип на песню «Велика й смішна». И это три минуты рэпа глаза в глаза со зрителем

Главная звезда украинского рэпа Alyona Alyona (это она написала скорострельный хит «Рибки 2») экранизировала песню «Велика й смішна» со своего дебютного альбома «Пушка». В клипе исполнительница бойко читает рэп на фоне баскетбольных площадок, гимнастических залов и украинских дворов. В видеоряд то и дело вплетается нечто психоделическое — вроде нарисованных взрывов и трехмерных младенцев.

alyona alyona